Podemos y el Partido Socialista acuerdan que esta semana iniciarán las conversaciones

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el del PSOE, Pedro Sánchez, acordaron conversar esta semana, según confirmó el líder del partido morado, que aseguró que está “en contacto permanente” con el socialista.

Así lo señaló en declaraciones a los periodistas en el Congreso, después de que su secretario de Organización, Pablo Echenique, asegurara que el PSOE les había trasladado el interés de Sánchez en tener un “contacto sustantivo” con Iglesias.

“Estamos en contacto permanente por Telegram y hemos quedado en conversar esta semana”, explicó el líder de Podemos, para después precisar que aún no se ha concretado si será una conversación telefónica o se citarán para una reunión.

El líder del PSOE inició la semana pasada una ronda de contactos para sondear la opinión del resto de partidos sobre la posibilidad de buscar una “solución política” al bloqueo y construir una alternativa al PP.

En los últimos días, ha insistido en la necesidad de un acuerdo “transversal”, que alude a Podemos y Ciudadanos. Eso sí, desde el PSOE se asegura que no habrá más investiduras fallidas.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Antonio Hernando, garantizó que el PSOE no “fallará” a sus votantes con una abstención en una posible nueva sesión de investidura para posibilitar un Gobierno del PP, porque “está en juego la coherencia”. Además, advirtió de que los socialistas “no van a poner en juego la ideología política”.