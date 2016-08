Podemos califica el pacto de PP y C’s de “indignidad” y pide mantenerse firme en el “no”

El secretario político de Podemos y portavoz de la formación en el Congreso, Iñigo Errejón, afirmó que, el pacto firmado entre C’s y PP, es el “acuerdo de la indignidad, el acuerdo dice querer combatir la corrupción cambiándola de nombre”. “Rivera se ha prestado a blanquear la corrupción del PP”, apostilló.

Errejón recalcó que el pacto hace que “fenómenos como la prevaricación o la malversación dejan de ser considerados corrupción” y que esto “no es combatir la corrupción, es cambiarla de nombre”.

El dirigente de Podemos explicó que la formación se mantendrá en el “no” en la investidura del candidato Mariano Rajoy porque el gobierno del Partido Popular, de los recortes, de la desigualdad, de las injusticias y de la impunidad de la corrupción no se merece repetir, no se merece la confianza”.

Además, mostró confianza ante un fracaso de Rajoy este miércoles. “Si todos se mantienen firmes, esta investidura de Rajoy es fallida y se abre una oportunidad para un gobierno de cambio que construya un país con todos”. “Hay una segunda oportunidad, nos merecemos algo mejor”, finalizó.

Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que reacciona al acuerdo de investidura.

“Bueno, era cuestión de tiempo que el filial del PP quisiera dar el salto al primer equipo”, dice el mensaje.



investidura fracasada

Cabe recordar que esta formación defendió el pasado sábado que “Rajoy va a acudir esta semana a una investidura que va a ser fracasada” y ha destacado que, en ese caso, se abrirá “una segunda oportunidad” para un “gobierno de cambio”.

Para ello, advirtió de que es preciso que los partidos de ámbito estatal y “también los partidos vascos” que anunciaron su rechazo a la investidura “cumplan su palabra” y se mantengan “firmes en el ‘no’ a Rajoy”.

“Y nos alegramos de que vaya a fracasar porque el modelo del PP es un modelo de recentralización, de recorte de derechos sociales, de quitarle condiciones de vida a la mayoría para dárselo a la minoría privilegiada, y de impunidad a la corrupción”, señaló Errejón.

De este modo, se felicitó por el hecho de que “ese modelo no vaya a repetir”, a pesar de que Ciudadanos “le haya entregado su apoyo prácticamente gratis ante un acuerdo que, para nosotros, era más un dictado del señor Mariano Rajoy, en el que el PP le dictaba y Ciudadanos copiaba”.

De esta manera, censuró que “lo que antes era corrupción, ahora cambia de nombre y, según la teoría del PP, entonces debe ser que desaparece”.

El dirigente de Podemos remarcó que, si Rajoy no “logra la investidura” la próxima semana, “se abre una segunda oportunidad” para que pueda haber “un gobierno de cambio, de alternativa política para la ciudadanía y no para los privilegiados”.



mano tendida

Errejón dijo que es preciso que todos los partidos que han dicho que se van a mantener firmes en el ‘no’ a Rajoy cumplan su palabra”, en referencia a “partidos de ámbito estatal pero también partidos vascos”.

Insistió en que el PP “nunca va a encontrar de su lado” a Podemos y, por el contrario, si a “quienes estén decididos a caminar a una alternativa de recuperación de los derechos sociales.