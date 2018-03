El PDeCat apoya a Jordi Sánchez como candidato mientras pide “generosidad” a la CUP

La integrante de la Ejecutiva del PdeCat Maria Senserrich reafirmó que el candidato del partido a la Generalitat es el diputado Jordi Sánchez, y pidió a la CUP “generosidad y responsabilidad” para poder investir un candidato y formar Govern.

En rueda de prensa, la dirigente del PDeCat confió ayer en tener buenas noticias de la vista de Jordi Sánchez en el Tribunal Supremo de hoy , y subrayó que agotarán esta vía “hasta el último segundo” y no pondrán antes otros nombres sobre la mesa.



Acabar con el 155

Senserrich aseguró que para avanzar es prioritario un Govern para “sacar el 155 de las instituciones catalanas”, y agradeció el trabajo de los servidores públicos desde la aplicación de este artículo de la Constitución.

“No podemos avanzar sin Govern”, dijo Senserrich, por lo que apeló a la generosidad de las fuerzas políticas soberanistas para constituir un Ejecutivo y anteponer Cataluña a los partidos.

Preguntada por la oferta a la CUP de una moción de confianza a mitad de legislatura, dijo que el PDeCat confía en los negociadores del grupo parlamentario de JxCat: “En toda cuestión que pueda ayudar, estaremos al lado”.

La dirigente del PDeCat dijo que, en caso de que la CUP no apoye la investidura, una renuncia al escaño por parte de Carles Puigdemont “no está sobre la mesa”.



Una brizna de esperanza

Senserrich defendió que Jordi Sánchez es el candidato del PdeCat, y remarcó que espera que haya “una brizna de esperanza” en su comparecencia judicial.

Por eso, dijo que no se puede “avanzar a hechos que no están hechos y consumados”, sino que, una vez se conozca la resolución a la comparecencia de Sánchez, tomarán las decisiones que correspondan.

Negó que sea incompatible tener a Sánchez como candidato y la urgencia por formar un Govern: “Cada vez que hacemos una cosa, nos encontramos una barrera. No las ponemos nosotros; las ponen terceros”.

Senserrich dijo que el PdeCat realizará un consell nacional este sábado, que aprobará el reglamento para las primarias en Tarragona, entre otras cuestiones que se abordarán.





Mientras, el portavoz de ERC, Sergi Sabriá, confiaba en desencallar la legislatura en Cataluña en “las próximas horas o máximo en días”, y insistió en la necesidad de investir a un presidente y formar un Govern para acabar con la aplicación del artículo 155.

En rueda de prensa tras reunirse la dirección del partido, se mostró optimista para que no sea necesario repetir unas elecciones catalanas: “Mañana (por hoy) es un día clave y pueden pasar cosas importantes”.

El candidato de JxCat a presidir la Generalitat, Jordi Sánchez, prevé comparecer hoy ante el Tribunal Supremo por el recurso de apelación que presentó contra la decisión del magistrado Pablo Llarena de denegar su excarcelación.

Sabriá se limitó a decir que estarán “atentos a la situación de Sánchez y a la posibilidad de proceder a una investidura”, y recordó que ERC es partidaria de un debate parlamentario cuanto antes para votar a un presidente.

Además, ERC avaló que JxCat haya ofrecido a la CUP –a cambio de conseguir su apoyo– celebrar una cuestión de confianza a medio mandato para que los “cupaires” tengan mayor influencia en la hoja de ruta del Govern: “Nos parece bien”.



Votos de los huídos

La negativa de los cuatro diputados de la CUP a votar a favor del candidato de JxCat –solo garantizan cuatro abstenciones– puso en el punto de mira a Carles Puigdemont y Toni Comín: si renuncian a sus escaños, facilitarían la investidura del presidente.

ERC no contempla forzar la renuncia de Comín ni buscar socios alternativos a la CUP, pero no se cierra ninguna puerta: “Exploramos siempre todas las posibilidades, pero la prioridad es conseguir un acuerdo a tres y en esto estamos trabajando”.



Con cuatro diputados

Entre las virtudes de cerrar un acuerdo cuanto antes, Sergi Sabriá defendió que Cataluña deje de estar gobernada por un partido con cuatro diputados –en alusión al PP– y que el delegado del Gobierno, Enric Millo,

“deje de inaugurar las estaciones de Metro”.

Sabriá defendió que el acuerdo para empezar la legislatura está “a punto y cerrado”, en referencia al documento

que firmaron semanas atrás ERC y JxCat, pero añadió que no puede entrar en vigor sin el aval de la CUP. l