Pascal y Rovira, quedan en libertad tras negar validez jurídica a la DUI ante el Supremo

Marta Pascal (PDeCat) y Marta Rovira (ERC) han quedado en libertad, aunque con fianza de 60.000 euros en el caso de la segunda, tras declarar ayer ante el Supremo que la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) tuvo un carácter político pero ningún efecto jurídico.

Las dos, además, restaron importancia al documento EnfoCats, incautado a Josep María Jové, hombre clave en los hechos investigados y mano derecha del exvicepresident Oriol Junqueras, y negaron reuniones del comité estratégico recogido en este documento, informaron fuentes presentes en sus declaraciones.

Tampoco recordaron diversos encuentros con ellas que señala la agenda Moleskine del citado Jové, más numerosos en el caso de Rovira. La dirigente de ERC ha calificado el documento EnfoCats como “uno más” de los diversos escritos que se emplearon durante el procés.

Pascal apostó ante el juez por respetar la Constitución y el Estatut y rechazó la vía unilateral hacia la independencia de Cataluña. Junto a ello, las dos coincidieron en rechazar cualquier violencia. Ambas reconocieron además que participaron reuniones con Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat, y los huidos en Bruselas al menos en dos ocasiones.



Actos violentos

En el caso de Pascal, su abogado protestó cuando se le preguntaron si condenaba expresamente los actos violentos contra la Policía, porque consideraba que se buscaba incriminar opiniones políticas, pero ella sí quiso aclarar que le “disgusta” la violencia. Por su parte, Rovira dejó claro que nunca amparó ni estuvo de acuerdo con ningún tipo de violencia.

Sobre el referéndum, Rovira afirmó al juez que el 1 de octubre propuso suspender las votaciones en vista de la violencia policial. Fue durante una reunión con miembros del Govern y de partidos independentistas, pero todos, incluido Carles Puigdemont, se negaron a hacerlo.

Ninguna de las partes ha pedido medidas cautelares contra Marta Pascal, pero sí lo hizo la acusación popular contra Rovira porque, según Vox, los informes de la Guardia Civil apuntan muy directamente contra ella, algo que no sucede con la representante del PDeCat.

La petición de prisión sin fianza de la acusación popular contra Rovira condujo a que se celebrara una vistilla. En ese contexto el fiscal pidió fianza pero sin contemplar la entrada en prisión, al igual que el abogado del Estado. Fue el magistrado quien acordó la cantidad de 60.000 euros, una cifra de la que se harán cargo, según anunciaron, ANC y Ómnium.

Llarena aclaró, respecto a las medidas cautelares a aplicar a Rovira, que no hay riesgo de destrucción de pruebas, ni tampoco de sustracción a la Justicia.

Otra diferencia entre la dos comparecientes de ayer fue que, mientras Pascal respondió a las preguntas de todas las partes, Rovira no respondió a Vox.

Al contrario que Pascal, que no hizo declaraciones a los medios de comunicación, Rovira sí las hizo a su salida del tribunal. Explicó a los periodistas allí congregados que “hemos defendido nuestros derechos como diputados y miembros del Parlament” a votar en representación de los catalanes y a expresar opiniones.

A su llegada al tribunal, ambas fueron recibidas con aplausos por varias decenas de simpatizantes, entre ellos los dirigentes de ERC Gabriel Rufián y Joan Tardá, del PDeCat Jordi Xuclá y Josep Lluís Cleries, y Aitor Esteban, del PNV



Carta a la militancia

Rovira, junto al líder de ERC, Oriol Junqueras envió una carta a la militancia en la que defienden la vigencia de su proyecto republicano y avisan: “Estamos con vosotros y nunca renunciaremos a nuestras convicciones, nunca, todo lo contrario”.

La misiva fue enviada tras conocerse la decisión de dejar en libertad a Rovira con una fianza. Los dos dirigentes se reafirman en “todas y cada una” de sus convicciones, y en que la semilla de la libertad está en el sacrificio de todos los que les precedieron y, humildemente, también en el suyo, dicen.

Admiten que trabajaban con la posibilidad de que el juez hubiera decretado prisión incondicional para Rovira: “Era una circunstancia probable”, como ya en su día se decretó para Junqueras.

Junqueras y Rovira piden a los militantes que sigan defendiendo el proyecto independentista desde vías pacíficas como hasta ahora y reclaman que no conviertan en “ira” la indignación que puedan sentir.

“Os pedimos que no os dejéis provocar, que no nos dejemos arrastrar por la impotencia hacia un escenario de creciente confrontación”, afirman.