El Parlament se prepara para activar la investidura con la vista puesta en Turull

El Parlament tiene previsto empezar hoy de nuevo los pasos preceptivos para reactivar la investidura de un presidente de la Generalitat y lo hará justo tres meses después de las elecciones del 21 de diciembre.

El paso clave para poner en marcha de nuevo la maquinaria lo dio ayer el hasta ahora candidato de JxCat a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Sánchez, que anunció ante el Supremo su intención de dejar el escaño.



El mejor situado

El anuncio de Sánchez obliga a JxCat a presentar un candidato alternativo, el tercero desde que empezó la legislatura tras él y Carles Puigdemont, y el mejor situado es el exconseller de Presidencia Jordi Turull.

La candidatura de Turull se acabó imponiendo a otras que se habían contemplado, como la de la portavoz de JxCat, Elsa Artadi, y el diputado Quim Torra.

A diferencia de Sánchez y Puigdemont, Turull no tendría problemas para ser investido porque no está ni en la cárcel ni en Bruselas, pero sí para tener un mandato completo ya que está siendo investigado por el juez del Supremo que instruye la causa contra el procés.



Ronda de consultas

Síntoma de que la maquinaria vuelve a estar a punto es que el presidente del Parlamento Catalán, Roger Torrent, comparecerá hoy a las 11.30 horas desde su Despacho de Audiencias, un anuncio que se hizo después de que trascendiese la renuncia de Sánchez.

Para investir a Turull, Torrent debe iniciar una ronda de consultas con todos los grupos parlamentarios y constatar que, efectivamente, el exconseller de Presidencia es quien tienen más posibilidades de ser elegido en un pleno de investidura.

Turull no tiene asegurada la Presidencia porque la CUP no le garantiza sus votos, ya que considera que el programa de Govern que le propusieron JxCat y ERC es “autonomista” y supone una enmienda a la totalidad a la república declarada el 27-O.

Aparte de su desacuerdo con el programa, los anticapitalistas avisan de que no facilita la investidura el hecho de presentar a un candidato orgánicamente vinculado al PDeCat, y preferirían otra opción, aunque lo aceptarían a cambio de una hoja de ruta



republicana.

Si esa nueva oferta no llega, la CUP recuerda que la investidura puede prosperar por tres vías: buscando apoyos en otros grupos, renunciando al escaño Puigdemont y Toni Comín –algo que no comparten–, o haciendo “valer la soberanía” del Parlament y permitiendo el voto delegado de ambos diputados, es decir, haciendo que la Cámara desobedezca.

JxCat y ERC son partidarios de una investidura cuanto antes, pero la falta de acuerdo con la CUP impide fijar el pleno a corto plazo y podrían dejar su celebración para Semana Santa o incluso después.

Por su parte, la CUP celebrará esta tarde en el Born Centre Cultural una conferencia para explicar la situación política actual y por qué cree que las estrategias de JxCat y ERC han llevado al momento actual, “son perjudiciales para el independentismo y el país, y no ayudan a construir república”.



Propuesta para avanzar

El diputado de la CUP Carles Riera explicó ayer en rueda de prensa que también ahondarán en su “propuesta para avanzar hacia la república y para iniciar un nuevo ciclo político con optimismo” para hacer lo que consideran que quiere el republicanismo independentista.

La conferencia “Horizonte República: Construir República ampliando la base social, ampliar la base contrayendo República” servirá de preludio a las jornadas municipalistas que celebrarán el fin de semana en Molins de Rei (Barcelona), que abrirán la precampaña de las elecciones municipales.

Las conferencias municipalistas pivotarán sobre tres ejes: construcción de una institucionalidad al margen del Parlament desde los consistorios; transformación de los municipios y construcción de los Paisos Catalans; y desobediencia desde los municipios.



Arraigadas

Bajo el lema ‘#Arrelades (Arraigadas), municipalismo para la República’, el encuentro servirá para responder sobre “si es posible materializar la República desde los municipios y cómo generar desde los ayuntamientos una institucionalidad propia”.

Según explicaron los cupaires en un comunicado, 15 mesas tratarán cuestiones que la CUP considera importantes para su proyecto municipalista, y habrá charlas de ponentes internacionales y otras organizaciones.