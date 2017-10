El Parlament declara la independencia

El Parlament declaró ayer constituida la República catalana independiente y aprobó el inicio de un proceso constituyente, aprobando una resolución de JxSí y la CUP que fija “instar al Govern a dictar todas las resoluciones necesarias para el desarrollo de la Ley de Transitoriedad Jurídica y fundacional de la República”.

La propuesta de resolución incluye la declaración de independencia que JxSí y la CUP firmaron el 10 de octubre sin que llegara a entrar en vigor y que establece: “Constituimos la república catalana, como Estado independiente y soberano”. ^Pero esta parte figura en la exposición de motivos de la resolución y por lo tanto no se votó en la jornada de ayer.

La iniciativa, que se votó en urna y en secreto, tuvo 70 votos a favor, diez en contra y dos en blanco entre los grupos que participaron en la votación (JxSí, CUP, SíQueEsPot y el diputado no adscrito Germà Gordó), mientras que el PSC, el PP y Cs salieron del hemiciclo en señal de protesta.



JxSí y la CUP forzaron que la votación fuese secreta para tratar de blindarse ante posibles querellas de la Fiscalía General del Estado, y el portavoz de SíQueEsPot, Joan Coscubiela, les afeó que no dieran “la cara” en una votación de este calado.

Si se tiene en cuenta que JxSí y la CUP suman 71 diputados en la Cámara, un diputado de uno de los dos grupos no votó a favor de la resolución: lo ha hecho por alguna de las otras dos opciones o bien en contra o en blanco.

Además, JxSí, la CUP, SíQueEsPot y Gordó suman 83 diputados, por lo que, a tenor de los votos finales –82–, una persona de alguno de estos dos grupos no quiso participar en la votación.

Antes, Forcadell leyó ante el pleno la declaración de independencia que firmaron los diputados de JxSí y la CUP el 10 de octubre en el Auditorio del Parlament; y, tras anunciarse el resultado de la votación, los diputados y los miembros del Govern aplaudieron y cantaron “Els Segadors”.



Los letrados avisan

Los letrados del Parlament habían advertido previamente a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, y al resto de miembros de la Mesa de que no se podía votar la resolución por ser inconstitucional, pero JxSí hizo valer su mayoría en el órgano e impulsó la votación. En el debate anterior, Marta Rovira (JxSí) admitió las dificultades que materializar esta resolución –“Vienen tiempos difíciles, pero no tenemos alternativa”– y llamó a que los catalanes actúen con civismo en los próximos días. El encargado de defender la posición de la CUP fue su diputado Carles Riera, para quien no hay dudas de la declaración de independencia “Ha llegado la hora del pueblo, sin todavía estructuras de Estado, para construir la república desde abajo. Hoy es un día feliz. ¡Viva la tierra!”.

El resto de partidos de la Cámara lanzaron reproches contra la resolución: Carlos Carrizosa (Cs) rompió un ejemplar de la propuesta desde el atril, mientras que Eva Granados (PSC) acusó a JxSí y la CUP de haberlo “reventado todo” y haber hecho inevitable que el Estado aplique el artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía. El portavoz del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, acusó al independentismo de ser un proyecto populista y de llamar “fachas” a todas las personas que no piensan como ellos, y Marta Ribas criticó que se responda al 155 con una declaración de independencia: “Son dos grandes barbaridades”.



Puigdemont habla fuera

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, siguió el pleno desde su escaño y también votó la resolución, pero no tomó la palabra en la sesión. Sí habló después, para pedir a los ciudadanos que mantengan “el pulso del país” en el terreno de “la paz, el civismo y la dignidad”. En su primera intervención pública tras la declaración de independencia del Parlament, insistió en la legitimidad del proceso soberanista y remarcó que, “como ha ocurrido siempre y continuará pasando”, son las instituciones y los ciudadanos los que “conjuntamente, de forma inseparable, construyen pueblo y sociedad”, consiguiendo “conquistas democráticas” de forma “cívica y pacífica”. En una breve declaración ante los alcaldes independentistas que abarrotaban la escalinata principal del Parlament de Catalunya, junto a los demás miembros del gobierno catalán y diputados de Junts pel Sí y la CUP, Puigdemont defendió la legitimidad de la declaración de independencia.

Por su parte, el vicepresidente, Oriol Junqueras, apeló a la “participación de todos” en el proceso constituyente para construir la república y aseguró que el Govern estará al servicio de todos.