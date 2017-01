Otegi lleva a Berlín su petición de que todos los reclusos de ETA sean puestos en libertad

El portavoz de EH Bildu, Arnaldo Otegi, reclamó en Berlín la puesta en libertad de los presos de ETA y aseguró que la izquierda abertzale es independentista, pero no basa reivindicación de un Estado propio “en terminos raciales ni de ADN”.

Durante su intervención en la 22 Conferencia Rosa de Luxemburgo que se desarrolló ayer en la capital alemana, Otegi recordó que pasó ocho de sus últimos diez años en prisión y manifestó que algunos de sus “camaradas y compañeros llevan hasta 27 años” en cárceles de los Estados español y francés.

“Quiero poner aquí la bandera que reivindica la libertad de los presos políticos vascos y me quiero sumar a esa campaña”, indicó tras depositar en el atril la enseña en favor del regreso de los presos de ETA “a casa”.

Por otro lado, el portavoz de EH Bildu advirtió de que la izquierda abertzale es “independentista, que no es lo mismo que nacionalista”, ya que no basa la reivindicación de un Estado propio “ni en terminos raciales, de ADN o culturales”.

Mientras, decenas de miles de personas –65.000 según fuentes municipales– recorrían las principales calles de Bilbao para exigir, un año más, el fin de la dispersión de los presos de ETA y que el presente 2017 sea el año de “la resolución y la paz”.

La manifestación, convocada por la red ciudadana Sare bajo el lema “Yo denuncio/Nik Salatzen dut”, estuvo encabezada por las furgonetas de Mirentxin que transportan cada semana a familiares de presos de ETA a cárceles de todo el Estado y que, en esta ocasión, mostraban carteles con los kilómetros de distancia que separan a sus familiares del País Vasco.

Después, entre aplausos y gritos en favor de la amnistía y del traslado de los reclusos a prisiones del País Vasco, discurrían centenares de familiares de presos de ETA y, tras ellos, la pancarta principal en la que se podía leer el lema “Euskal Presoak Euskal Herrira (los presos vascos a casa), derechos humanos, resolución y paz”. La pancarta fue llevada por los portavoces de Sare Joseba Azkarraga y Bego Atxa y varios expresos de ETA. n