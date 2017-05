Madina carga contra Sánchez y le pide que “no falsee los hechos” de su destitución ni apele al cisma

Algunos miembros del equipo de Susana Díaz para las Primarias del PSOE escribieron a Pedro Sánchez en las redes sociales para pedirle que “no falsee los hechos” que ocurrieron durante la crisis interna que llevó a su destitución como secretario general y que evite la división.

Concretamente, el diputado Eduardo Madina escribió a Sánchez a través de Twitter para recordarle que “dimitió por perder una votación para un congreso planificado a su medida y a celebrar a 20 días”. “Convendría no falsear los hechos”, recomendó.

Madina respondió así al mensaje de Sánchez en un mitin en Elche en el que pedía el voto y afirmaba que lo ocurrido en octubre del año pasado “sea la última vez que un secretario general tenga que dimitir por cumplir con la palabra dada”, una lectura de los hechos que no coincide con la que sostiene Madina.

Con dos triples

Por su parte, el responsable de comunicación de la campaña de Díaz, el senador socialista José Cepeda, citó en la misma red social un tweet de Sánchez (que más tarde fue borrado por el ex secretario general) en el que aseguraba que ganaría a Díaz “con dos triples”, utilizando una imagen del baloncesto para señalar la diferencia de avales que presentaron ambos candidatos, de 6.273 militantes a favor de la candidata andaluza.

Cepeda recordó a Sánchez que los avales presentados “son todos militantes y de la misma afición”, continuando con el símil deportivo, y le advirtió que “dividir el PSOE” es una “técnica”, a su juicio, “más de Iglesias o de Rajoy”.

Por su parte, Susana Díaz, quiso dejar claro ayer que ella nunca le va a pedir el “apoyo a un socialista para ir contra otro” socialista, sino que siempre pedirá “que todos nos unamos para hacer más grande el PSOE”.

Indicó que ella quiere cerrar la “puerta de las derrotas electorales para volver a ganar en este país, en Cataluña y en todos los rincones de España”. Susana Díaz dedicó la jornada de ayer a visitar varios municipios de la provincia de Barcelona, dentro de su campaña de las primarias del PSOE.

Durante un almuerzo de migas tradicionales con militantes socialistas en Canoves i Samalus, dijo que en Cataluña se siente “muy querida, muy arropada y muy apoyada”, como en su “propia casa”, y indicó que si el PSOE y el PSC están fuertes, “Catalunya, España y la convivencia tendrán solución” y habrá diálogo, acuerdo y un pacto, “desde la verdad”.

Insistió en pedir la unidad en el PSOE y indicó que ella no va a hablar nunca mal de ningún compañero porque no le sale, ni nunca le va a pedir el apoyo a ningún socialista para “ir contra” otro socialista, sino que va a pedir que “todos nos unamos”. l