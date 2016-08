El líder popular se enfrenta hoy a un debate fallido del que responsabilizará al PSOE

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, se enfrentará desde hoy a un debate de investidura sin contar con los apoyos suficientes para salir elegido presidente del Gobierno, por lo que esta será fallida. El jefe del Ejecutivo responsabilizará al PSOE de seguir sin Gobierno después de sus intentos fallidos de que Pedro Sánchez se aviniera a negociar con él un pacto de Gobierno, de investidura o una abstención para desbloquear la situación.

Cuando Mariano Rajoy pronuncie su discurso de investidura, llevará más de 8 meses en funciones, pero no logrará que la situación se normalice, porque solo cuenta con los votos del PP, Ciudadanos y Coalición Canaria. Un total de 170 escaños que no son suficientes para salir elegido ni en la primera ni en la segunda votación.

Los populares han presionado al PSOE desde que Rajoy fue designado candidato a la investidura por el rey Felipe VI, advirtiendo de que una investidura fallida llevaría a unas terceras elecciones.

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo en funciones aseguraba, tras pactar con Ciudadanos, que estaría dispuesto a someterse a más debates de investidura si con ello lograba formar Gobierno e incluso dejaba la puerta abierta a que pudieran producirse antes de las elecciones gallegas y vascas del próximo 25 de septiembre. Y ayer mismo insistió en que si la investidura es fallida seguirá “intentándolo”.

El objetivo de Mariano rajoy es que no se tengan que celebrar unas terceras elecciones, porque él mismo dijo que España sería el “hazmerreir” del mundo y recordó que en Europa no ha ocurrido, en ningún país, desde la Segunda Guerra Mundial, que se tuvieran que repetir las elecciones para poder formar un Gobierno.

Por ello, el jefe del Ejecutivo en funciones hará un discurso apelando a la “responsabilidad” del PSOE para que cambie su “no” por la abstención y permita la formación de un Gobierno con la máxima celeridad y urgencia. Un Gobierno que pueda fijar un techo de gasto y sacar adelante un Presupuesto para 2017.

Mariano Rajoy lleva haciendo este intento con Pedro Sánchez desde el 21 de diciembre pasado. Sin embargo, hasta ahora no ha logrado que el secretario general de los socialistas se siente a negociar con él, salvo para decirle que el PSOE no puede apoyar a un partido al que quiere mandar a la oposición. No obstante, seguirá defendiendo que el Gobierno que él propone debe estar encabezado por el Partido Popular porque, como ya viene recordando desde el 26-J, ha ganado por dos veces consecutivas las elecciones, aunque no haya logrado mayoría absoluta, y ha sacado 52 y 2,5 millones de votos al segundo partido.

En esta ocasión, el presidente incluirá, al presentar su programa de Gobierno, muchas de las aportaciones realizadas por los partidos con los que ha negociado la investidura, y esgrimirá especialmente los acuerdos alcanzados con Ciudadanos. Estos incluyen, entre las 150 medidas acordadas, más de 100 que ya firmó Rivera con Sánchez de cara a la investidura fallida de este último en marzo pasado.