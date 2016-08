La Junta ratifica que Arnaldo Otegi no puede ser candidato a lehendakari

La Junta Electoral de Gipúzcoa ratificó, por unanimidad, que Arnaldo Otegi no puede presentarse como candidato a lehendakari por EH Bildu en los próximos comicios autonómicos del 25 de septiembre y le excluyó de las listas de la formación soberanista. De esta forma, proclamó la candidatura de la coalición con Maddalen Iriarte como cabeza de lista por el territorio guipuzcoano.

La decisión de rechazar el recurso planteado por la defensa de Arnaldo Otegi fue adoptada por los magistrados de la Audiencia Provincial, María del Carmen Bildarraz, Jone Unanue y Felipe Peñalba, y la decana del Colegio de Abogados de este territorio, Lurdes Maiztegi, ya que el catedrático de Derecho Administrativo de la EHU-UPV, Iñaki Agirreazkuenaga, fue recusado por la defensa del líder de EH Bildu.



informe jurídico

En el acta del órgano electoral consta el rechazo de la impugnación contra el acuerdo de la Junta del pasado 23 de agosto de 2016, por la que estimó que Otegi era “inelegible” al existir una sentencia firme de la Audiencia Nacional que le inhabilitaba para el ejercicio de sufragio pasivo (es decir, para ser votado) por la condena del “caso Bateragune” de reconstrucción de la ilegalizada Batasuna.

Por ello, pidió a EH Bildu que sustituyera al candidato y susbsanara el error. Al no haber elegido a otro aspirante en su lugar, procedió a proclamar la candidatura de la coalición, excluyendo a Otegi como candidato.

De esta forma, encabeza la lista la candidata que ocupaba el segundo puesto, Maddalen Iriarte, mientras que en el último lugar entraría el primer suplente, es decir, Xabier Isasi, tal como establece el artículo 65.2 de la Ley Electoral del País Vasco.

La coalición soberanista vasca registró el pasado día 26 su recurso, en el que defendió que la inhabilitación accesoria para el ejercicio de sufragio pasivo quedó extinguida cuando el exportavoz de Batasuna cumplió la pena de prisión, el pasado 1 de marzo. La Junta de Guipúzcoa rechazó los argumentos de la defensa de Otegi, y así se lo comunicó a los representantes legales de EH Bildu, Mikel Arreseigor e Igor Sarriegi.

De esta forma, el secretario general de Sortu no figurará en las candidaturas de EH Bildu que hoy publicará el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) junto a las del resto de formaciones que concurren a los comicios.



RECURSOS

A partir de entonces, la defensa del exportavoz de Batasuna podrá recurrir la resolución de la Junta Electoral en un plazo de dos días ante el Juzgado de lo Contencioso de San Sebastián, que tendrá hasta el 2 de septiembre para resolver.

La decisión que finalmente adopte este tribunal puede ser impugnada el 4 de septiembre ante el Tribunal Constitucional, que tendrá un plazo de hasta las doce de la noche del día 7 de ese mes para dictaminar si Arnaldo Otegi puede concurrir o no a los comicios.

Mientras tanto, EH Bildu afirmó que la decisión de la Junta Electoral Territorial de Guipúzcoa de ratificar que Arnaldo Otegi no puede presentarse como candidato a lehendakari por EH Bildu en los próximos comicios autonómicos es “política”, por lo que agotará las vías judiciales para que Otegi concurra a las elecciones del próximo 25 de septiembre.

Además, advirtió de que Otegi “sigue siendo su candidato a lehendakari” y que continuará “hasta el final con la decisión de su nombramiento”. EH Bildu considera que la decisión de la Junta carece de “base jurídica” y tiene “carácter político”.