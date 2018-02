La juez Lamela deja en libertad a Trapero, que reconoce sus reuniones con Puigdemont por el 1-O

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dejó en libertad al exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero, quien reconoció que mantuvo reuniones con Carles Puigdemont y Oriol Junqueras sobre el 1 de octubre, lo que ha motivado que la Fiscalía pidiera una fianza de 50.000 euros.

Trapero declaró ayer por tercera vez ante Lamela, en este caso por su actuación durante la jornada del referéndum, por lo que la magistrada le acusa de un segundo delito de sedición, y ayer reconoció por primera vez en sede judicial haber mantenido reuniones por el 1–O con Puigdemont, Junqueras y el exconseller de Interior Joaquim Forn.

El fiscal Pedro Rubira ha pedido a la juez que se le impusiera una fianza de 50.000 euros en vista de que “anteriormente ocultó” esas reuniones y argumentó la petición en “la agravación” de su situación procesal tras serle imputado un segundo delito de sedición con relación al 1-O.

Detalles importantes

Así lo indicó la Fiscalía de la Audiencia Nacional en una nota de prensa, en la que detalla que uno de los motivos de la petición es que en esta tercera declaración ante Lamela “se han conocido detalles importantes” que no había expuesto en su anterior declaración del 16 de octubre, fundamentalmente dos reuniones con miembros del Govern cesado y otros “mandos policiales”.

Fuentes de la defensa del mayor, que ejerce la abogada Olga Tubau, afirmaron que no es cierto que no hubiera informado de esas reuniones, puesto que el 18 de diciembre presentó un escrito en el que se relataban esos dos encuentros mantenidos los días 26 y 28 de septiembre.

Según esta versión, fue la cúpula de los Mossos la que pidió las reuniones dada su preocupación por la seguridad ciudadana el día del referéndum y ante su malestar por las afirmaciones de miembros del Govern asegurando que los Mossos iban a “facilitar y promover” su celebración.

La defensa de Trapero pidió en ese escrito a la juez que llamara a declarar a Puigdemont, Junqueras, Forn además de a otros mandos de los Mossos d’Esquadra: Ferran López, actual jefe de la Policía autonómica y que ayer también ha declarado como testigo, y los comisarios Joan Carles Molinero, Emilio Quevedo y Manel Castellví.

La Fiscalía se opuso a esas declaraciones y la magistrada tampoco las aceptó porque,

según fuentes de la Audiencia Nacional, a los exmiembros del Govern ya se les investigaba

en el Tribunal Supremo y por eso no podía citarles ella como testigos en su causa. l