Iglesias se reserva la competencia para convocar consultas a la militancia

El equipo “Podemos para todas” que lidera el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, lanzó ayer su documento organizativo para la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre en el que proponen que el líder del partido morado siga conservando la competencia para convocar consultas a la militancia, al contrario de lo que pide el equipo del secretario político, Íñigo Errejón, que le despoja de ese poder. Sin embargo, sí coinciden con los “errejonistas” en la necesidad de blindar Podemos ante posibles fusiones con otras organizaciones.

Según defienden en su documento los “pablistas”, Podemos debe primar en la nueva etapa la participación y la “democracia directa” frente a la representación y las “tendencias burocratizadoras”. Por ello, piden que tanto el Consejo Ciudadano Estatal –el máximo órgano de dirección entre asambleas–, como el secretario general, los círculos y los inscritos puedan “llamar a la participación de los inscritos y convocar consultas”.

Iglesias utilizó el año pasado el recurso de convocar consultas a la militancia para cerrar dos debates internos abiertos en la organización en los que, según reconoció más tarde, no estaba de acuerdo con el sector liderado por Errejón: el rechazo a la investidura de Pedro Sánchez y la alianza con Izquierda Unida. En ambos casos, la militancia respaldó la postura del líder, quien en su estrategia política para Vistalegre II ha vuelto a reivindicar el resultado de esas consultas.

Además, el secretario general de Podemos aseguró que el secretario político deberá asumir el liderazgo del partido si su lista para conformar la dirección estatal resulta más votada que la del líder, aunque no haya presentado candidatura a la Secretaria General. Eso sí, Iglesias afirmó que su intención es que finalmente no haya competición y ambas partes lleguen antes a un acuerdo sobre sus propuestas políticas, organizativas, éticas y de igualdad para concurrir en la misma lista.