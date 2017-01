Iglesias y Errejón llevan al hemiciclo la discusión interna de su partido

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y su portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, que encabezan los dos principales sectores del partido, pusieron de manifiesto ayer en el hemiciclo del Congreso la discusión que se vive en el seno de la formación morada en vísperas de la Asamblea Estatal de Podemos, conocida como Vistalegre II.

Nada más comenzar el Pleno extraordinario de esta tarde, Iglesias y Errejón ocuparon sus escaños –se sientan uno al lado del otro– y comenzaron a charlar, pero al avanzar la conversación en el gesto de ambos se percibía tensión, una imagen que fue captada por los fotógrafos.

La discusión entre los líderes de Podemos no pasó desapercibida al resto de diputados y una parlamentaria del PP, la ourensana Ana Vázquez Blanco, hizo incluso fotografías con su móvil.



bronca

“Mientras hablamos de pobreza energética, empleo joven... Errejón e Iglesias a lo suyo, entre la bronca y el móvil”, escribió en la red social Twitter, adjuntando fotos de los dos dirigentes de Podemos charlando acaloradamente y de cada uno de ellos mirando su teléfono.

Algunos de sus compañeros de bancada reconocieron que existe “alguna tensión” entre los sectores que capitanean, como confirmó el diputado por Burgos, Miguel Vila, que en todo caso no estaba presente en el hemiciclo.

El líder de IU, Alberto Garzón, tampoco pudo ver el incidente, ya que estaba fuera negociando enmiendas, pero negó que pueda calificarse de “bronca”. Eso sí, reconoció que ambos “están en un proceso que tiene sus ánimos acelerados”.

Desde Unidos Podemos insisten en que solo estaban hablando y enmarcan su conversación dentro de la normalidad. También Vila quiso restar importancia a lo ocurrido. “Habrán discutido, pero no creo que hayan llegado a más que eso. Lo normal en un proceso como el que se ha abierto en el partido”, apuntó.

Las diferencias y el cruce de acusaciones entre los equipos de Iglesias y Errejón se acentuaron en las últimas horas, a menos de un día de que se cierre el plazo para negociar acuerdos antes de Vistalegre II; un acuerdo que en su caso, cada vez está más lejos.

Por otra parte, la Mesa del Congreso frenó ayer la visita a la Cámara Baja que el secretario Político de Podemos, Iñigo Errejón, quería organizar el 6 de febrero con los ganadores de un sorteo en el que pueden participar los inscritos en la página web que el también portavoz parlamentario lanzó el martes.