La Guardia Civil pide a la juez que cite a los Mossos que no actuaron en los registros

La Guardia Civil reclamó a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela que identifique a los agentes de los Mossos d’Esquadra que participaron en los dispositivos del 20 de septiembre y del 1 de octubre para tomarles declaración sobre su actuación esos días, ya que el Instituto Armado considera que incumplieron las órdenes dadas por los tribunales.

Así consta en el atestado, al que elaboró la Benemérita sobre los hechos ocurridos en Cataluña el día de los registros en edificios oficiales de la Generalitat y durante el referéndum independentista, informe que fue enviado a la juez Lamela, que instruye la causa por sedición.

En ese documento, la Guardia Civil acredita que los Mossos d’Esquadra incumplieron, por un lado, la orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona de registro de varias sedes de la Generalitat el pasado 20 de septiembre y, por otro, la orden de la juez Mercedes Armas, del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), de clausurar los centros de votación del referéndum.

En el atestado, la Benemérita pide a la juez Lamela que envíe un requerimiento a los Mossos d’Esquadra para que identifique “a todos y cada uno de los agentes de ese cuerpo policial que participaron en las actuaciones” del 20 de septiembre y el 1 de octubre “que se reflejan en los vídeos” que se adjuntan al informe “para proceder a tomarles declaración”.



Vídeos y fotografías

Junto al informe, la Guardia Civil presentó a la magistrada una serie de fotografías y vídeos tomados tanto por los medios de comunicación como por video aficionados en los que se da muestra de la actuación de los agentes de los Mossos los mencionados días.

El Instituto Armado también solicita a Lamela que envíe otro requerimiento a los Mossos “para que informen del número total de colegios o sedes electorales que se abrieron el día 1, señalando el número de ellos que procedió a clausurarse por aquel cuerpo policial y las razones sucintas por las cuales no se clausuraron el resto”.

Por su parte, los Mossos d’Esquadra denunciaron ayer que el 1-O no se celebró ninguna de las reuniones de coordinación que había convocado el alto cargo de Interior Diego Pérez de los Cobos, responsable de la coordinación policial.

En declaraciones a los periodistas, el portavoz de los Mossos, el intendente Albert Oliva, ha indicado que representantes de la policía catalana acudieron a la primera reunión que se había convocado el 1 de octubre para coordinar el dispositivo policial, junto a Guardia Civil y Policía Nacional, pero que no se llegó a celebrar. “Y después, las otras reuniones que estaban convocadas (a lo largo del día) también fueron anuladas”, aseguró.

Según Oliva, un representante de los Mossos d’Esquadra, cuyo nombre no ha querido concretar, acudió a la primera reunión prevista, “como no puede ser de otra forma”, aunque finalmente la cumbre no se celebró, sin que la policía catalana sepa todavía los motivos de su cancelación.

El pasado 1 de octubre los Mossos d’Esquadra aseguraron que quien había acudido a la primera reunión, convocada en la Delegación del Gobierno en Cataluña, fue el número 2 de la policía catalana, el comisario Ferran López.

No obstante, fuentes próximas a los convocados aseguraron ese día que mandos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra se habían reunido en la Delegación del Gobierno.