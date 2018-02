Los grupos no avanzan tras su reunión para desbloquear la actividad parlamentaria

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, se reunió ayer con los portavoces de los grupos políticos para intentar desatascar la renovación de RTVE y otras iniciativas, entre ellas la reactivación de la comisión del Alvia, que no terminan de arrancar, aunque ninguna de las partes informó de que hayan logrado avances.

Poner orden en el trabajo parlamentario ante el gran número de comisiones e iniciativas que no se ponen en marcha por la falta de acuerdo entre los grupos era uno de los asuntos que los portavoces de las fuerzas políticas tenían pendiente.



Silencio absoluto

El almuerzo que mantuvieron con Pastor no era un encuentro extraordinario, ya que la presidenta suele reunirse periódicamente con los portavoces de los grupos para analizar el trabajo en el Congreso. Tras la reunión de ayer, sin embargo, la mayoría de los asistentes coincidieron en mantener silencio y no avanzaron ningún acuerdo.

No obstante, el secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, sí confirmó en declaraciones a los periodistas en el Congreso que la reunión fue simplemente una “tormenta de ideas”, pero sin concretar ninguna fórmula específica para lograr agilizar el trabajo.

Ya por lamañana, los grupos parlamentarios como el PSOE y Unidos Podemos culpaban al PP y a Ciudadanos de la “parálisis” que sufre la actividad legislativa.

La portavoz del PSOE, Margarita Robles, aseguró que acudía al encuentro con “ánimo constructivo” ante el panorama “preocupante” de una legislatura en “parálisis” sobre todo de las medidas de carácter social que, denuncia, PP y Cs bloquean de forma sistemática en la Mesa del Congreso.

“Esperemos que la presidenta a quien el PSOE tiene un gran respeto dinamice y haga valer su influencia moral para que acabe esta situación de bloqueo por parte del PP y de Ciudadanos”, aseguró en los pasillos del Congreso.

Irene Montero, de Unidos Podemos, también criticó al Gobierno por “vetar” la mayoría de las iniciativas de los grupos parlamentarios. “Mi sensación es que el bloqueo del PP y de Cs va a seguir”, avanzó Montero, que denunció que iniciativas, como la subida del salario mínimo a 950 euros lleve “en el cajón” desde noviembre de 2016.