El Govern activa esta semana el 1-O con el Estado preparado para responder

Cataluña se prepara para afrontar una semana clave para el 1-O puesto que las fuerzas independentistas prevén aprobar ya la ley del referéndum y firmar el decreto de convocatoria, mientras que el Gobierno del Estado ya ha advertido de que “la democracia actuará con todas sus armas”.

Después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunciara el pasado 9 de junio su intención de convocar un referéndum para el 1 de octubre con la pregunta “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”, JxSí y la CUP han situado esta próxima semana como clave para pasar a la acción y aprobar el marco legal de la votación.

El Parlament iniciará a las diez de la mañana del miércoles 6 de septiembre un nuevo pleno, en cuyo orden del día no está incluida la proposición de ley del referéndum, registrada en la cámara catalana pero aún no admitida a trámite por la Mesa, si bien JxSí y la CUP estudian invocar en cualquier momento el artículo 81.3 del reglamento para votarla sin tener que tramitarla previamente.

Una vez aprobada la ley del referéndum –en cuya votación Ciudadanos, el PSC y el PPC ya han dicho que no participarán– y de manera inmediata para no dejar margen a impugnaciones, Puigdemont firmará el decreto de convocatoria, mientras que el Parlament escogerá a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya advirtió de que “el día que firmen” la convocatoria del referéndum “habrán firmado directamente que salen de la democracia” y entonces “la democracia actuará con todas sus armas”.

El Gobierno contempla “todos los escenarios posibles, tiene todos los instrumentos necesarios y actuará en consecuencia” para hacer cumplir la ley, de manera que, si es necesario, podría convocar una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros.



Papel del Consticional

El Gobierno lleva semanas preparado, tanto si se pretende tramitar esas iniciativas por decreto o en un pleno, y señala que la sentencia del Constitucional del pasado 14 de febrero ya declaró la ilegalidad del referéndum y de todos los actos preparatorios del mismo. Fuentes próximas al TC señalan a Efe que una de las posibilidades es que, si es el Parlament quien tramita y aprueba las llamadas “leyes de desconexión”, el Gobierno del Estado pida una ampliación del incidente de ejecución contra los pasos hacia el referéndum dados por las fuerzas independentistas.

Si es el Govern quien decide aprobarlo por decreto ley, el Ejecutivo central presentaría un recurso, que sería admitido a trámite inmediatamente por el TC, de manera que el 1-O quedaría suspendido automáticamente, al igual que en la vía anterior.

El pasado 31 de julio, el TC suspendió la reforma del reglamento del Parlament, que abría otra vía para tramitar de forma exprés el referéndum, y apercibió a los miembros de la Mesa de que aplicarla acarrearía responsabilidades, incluso penales.

Mientras, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, rechazó que pueda ser inhabilitado por su papel en la preparación del referéndum: “No podré aceptar de ninguna manera una suspensión de mis atribuciones”.

“Las circunstancias en las que uno deja de ser presidente de la Generalitat las regula el Estatut, así que nos deberíamos plantar ante una suspensión de este tipo”, aseguró en una entrevista en “La Vanguardia” recogida por Europa Press en la que explicó que el Govern contempla cualquier supuesto, también la aplicación del artículo 155 de la Constitución, aunque descarta que ello solucione el conflicto.

Puigdemont aseveró que el 1-O se va a votar y que habrá “un poco más de 6.000 urnas” homologables para que los catalanes puedan decidir sobre la independencia de Cataluña, sobre las que ha negado que se encuentren almacenadas en un consulado o en una casa particular, como se había especulado.



“De todas todas”

Por su parte, el exalcalde de Barcelona y presidente del grupo municipal Demócrata en el Ayuntamiento, Xavier Trias, afirmó que él defiende hacer las cosas dentro de la legalidad, pero que ha llegado un punto en que “te tienes que plantar” y convocar el referéndum soberanista “de todas todas”.

Además, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, afirmó que, si el Gobierno lanza una “ofensiva” para retirar urnas o impedir que abran los colegios electorales, habrá que “movilizar a los ciudadanos para que esto no pase” y pueda celebrarse el referéndum.

En declaraciones a Efe, Rovira destacó que “será importantísimo” que haya “la máxima complicidad y coordinación entre instituciones políticas y movimiento cívico organizado”.