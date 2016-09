González pide que Rajoy, Sánchez, Iglesias y Rivera no se presenten a unas terceras elecciones

El expresidente del Gobierno Felipe González defendió ayer que los líderes de los cuatro grandes partidos en España no deberían encabezar las listas de sus respectivas formaciones si finalmente no hay acuerdo y hubiera que celebrar terceras elecciones.

“Si nos llevan de nuevo a unas terceras elecciones, les pediría a los cabeza de lista que no se vuelvan a presentar”, señaló González en Santiago de Chile tras pronunciar una conferencia titulada “Crisis de la Gobernanza de la Democracia Representativa”.

El exlíder de los socialistas defendió de esta forma que tanto Mariano Rajoy como Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera deberían dar un paso atrás y no repetir como candidatos al frente de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos.

En esta línea, defendió que esa decisión sería en “propio beneficio” de los líderes políticos de estos cuatro partidos si no son capaces de evitar las terceras elecciones generales en un año. “Se lo pediría en su propio beneficio, para que no tengan que pasar por el enorme rubor de decirle a los ciudadanos que se han equivocado dos veces en un año y a ver si a la tercera aciertan a la hora de votar”, señaló.

Sánchez, “nítido”

Por su parte, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aseguró en Gijón que el posicionamiento de su partido es “firme, nítido, claro” en que no va a facilitar un Gobierno del líder del PP, Mariano Rajoy, y añadió que está en la mano de todas las fuerzas políticas encontrar la solución. “Pero que no se equivoque nadie, estaremos en la solución como alternativa que somos al PP”, dejó claro.

Así lo indicó durante su conferencia “La situación actual de las instituciones”, en la Escuela Internacional de Verano de UGT de Gijón en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón, en la que vio necesario formar un Gobierno “limpio, social, dialogante, creíble y regeneracionista”, algo que no podrá hacer, según él, “nunca” Rajoy. Sánchez, asimismo, abogó por hablar, escuchar y ver qué aporta cada grupo al desbloqueo de la situación política, y defendió que esta es la iniciativa que ha tomado el PSOE, pese a que algunos le critiquen. Para él, el denominador común debe ser el de la regeneración.