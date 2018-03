González declara ante el juez del caso “Lezo” que el PP no le pagó una campaña de imagen

El expresidente de la Comunidad Ignacio González declaró ayer ante el juez que el Partido Popular nunca le pagó una campaña de imagen y que no nombró a su consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, presidente del Canal de Isabel II, según informaron fuentes jurídicas.



González declaró ayer durante doce minutos –entre las 11.20 y las 11.32 horas, aproximadamente– en el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid como investigado por el presunto amaño de un contrato público del Canal de Isabel II en el que se adjudicó una web. Ni a la entrada ni a la salida quiso declarar ante la gran cantidad de periodistas que le esperaban.



El extitular del Gobierno regional, que además fue presidente entre 2003 y 2012 de la empresa pública de aguas madrileña, afirmó que en el momento de concesión de dicho contrato investigado ya no era máximo responsable del Canal, sino que lo era Salvador Victoria. Y que, por tanto, no conocía las empresas que optaron a dicha concesión ni por qué se le concedió a la adjudicataria, señalaron las mismas fuentes.

Preguntas concisas

Ignacio González respondió con brevedad a las preguntas concisas efectuadas por el fiscal y todas las partes personadas. En una de ellas, señaló que fue el Consejo de Administración y no él no nombró a Victoria presidente del Canal. Habitualmente, el cargo de consejero de Presidencia lleva aparejado la Presidencia de esta empresa pública.

A González se le imputa como presunto responsable de los delitos de malversación, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. Pero el expolítico del PP se desentendió de todas estas acusaciones, reiteró su nula responsabilidad en estos contratos de la web del Canal y insistió en que su antiguo partido no le pagó campaña alguna de imagen.



Junto a él también había sido citado el exconsejero de Presidencia Salvador Victoria pero no acudió ayer a declarar porque su abogado tenía otra causa judicial previa a la que atender..

Sí asistieron el subdirector de Contratación del Canal, Miguel Ángel Casanueva; el administrador único de Imagen de Síntesis Digital, empresa que resultó beneficiada del contrato tras el supuesto amaño, y el propio Canal como persona jurídica. Tampoco quisieron declarar ante la prensa a la salida de los Juzgados.