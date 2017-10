El Gobierno ultima cómo aplicar el 155 si Puigdemont consuma la independencia

El Gobierno ultima los detalles para la aplicación del artículo 155 de la Constitución si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no aclara hoy que no ha declarado la independencia de Cataluña y no se retracta de esa decisión antes del jueves.

Hasta las 10:00 horas tiene de plazo para responder al requerimiento del Ejecutivo y explicar si declaró o no la independencia en su intervención del pasado martes ante el Parlament.

No aclaró el sentido de esa respuesta en sus palabras de hoy con motivo de un homenaje al que fuera presidente de la Generalitat Lluis Companys en el 77 aniversario de su fusilamiento.

En ellas, reivindicó la paz, el civismo, la serenidad y la firmeza democrática frente “a la bajeza del franquismo” y ha indicado que sus próximas decisiones estarán inspiradas en estos valores.



Fuentes del Gobierno consultadas evitaron hacer interpretaciones de esa intervención y recalcaron que esperan la respuesta que ha de remitir hoy con el deseo de que “acierte” y no prolongue la incertidumbre en la que consideran que ha sumido a la sociedad catalana.

Lo que aseguran es que una contestación ambigua que no deje claro que no declaró la independencia, conllevará que el Ejecutivo active la segunda fase del artículo 155 de la Constitución.

Mantendría hasta el jueves la que consideran que sería “la última oportunidad” de Puigdemont para impedir que se recurra a ese precepto del texto constitucional, ya que hasta las diez de la mañana de ese día tendría el presidente de la Generalitat para rectificar y volver a la legalidad.

Si no lo hiciera, ya no habría vuelta atrás y el Gobierno, en Consejo de Ministros, debería decidir las medidas concretas que pretende poner en marcha.



Unas medidas que las fuentes citadas aseguran que se están ultimando tras un “estudio muy pormenorizado” de todas las opciones que existen pero que evitan enumerar porque, recordando las palabras de la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, el pasado viernes, día 13,, recalcan que hay que ir paso a paso y no adelantar acontecimientos.

Claridad

Por su parte, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, pidió al presidente catalán que “no traicione” a Cataluña y “escuche” a sus ciudadanos y diga “con claridad” que el pasado martes en el Parlament “no declaró la independencia” y poder así atender la oferta del Gobierno de España para establecer un “diálogo” en el marco del Congreso.



En declaraciones realizadas en Santander, donde acudió al acto “40 años creciendo en democracia” del PP de Cantabria, De la Serna hizo un llamamiento a Puigdemont para que “no se deje llevar” y “arrastrar” por una “minoría radical” y haga “lo que todos están esperando de él”.

“Estamos confiados en que Puigdemont diga con claridad que no se declaró la independencia y se atienda a la petición de diálogo que el Gobierno está llevando a cabo, con la mano tendida para abordar en sede parlamentaria, en el Congreso de los Diputados, cualquier asunto que pueda servir para mejorar desde luego Cataluña y el conjunto de la sociedad española”, afirmó el titular de Fomento, al tiempo que aseguraba que el Gobierno está optando por el diálogo...