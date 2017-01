La Generalitat valora que se considere a nivel internacional a Puigdemont como una causa de ruina

La portavoz de la Generalitat, Neus Munté, afirmó que la lista de la revista de internet “Político”, de referencia en Estados Unidos, en que el presidente Carles Puigdemont aparece como una de las personalidades que pueden arruinar el 2017 sitúa el proceso independentista “en el mapa internacional”, aunque rehusó valorar el fondo del artículo, asegurando que el ejecutivo nunca lo hace.

En rueda de prensa tras el Consell Executiu, lamentó ayer que, por un lado, “se quiere minimizar la figura del presidente, pero figura en un lista donde aparece Sarkozy”, el expresidente francés.

“Resulta curioso que se menosprecie y se intente invisibilizar la demanda democrática de Cataluña, y que se diga que en Cataluña no pasa nada, pero el artículo de opinión sitúa esta demanda en el mapa internacional”, dijo.



compatibilidades

Preguntada por si ve compatible la voluntad del Gobierno catalán de un referéndum con mantener abierta la vía del diálogo con el Gobierno central, respondió que es “perfectamente compatible”, porque consideraría una irresponsabilidad no mantener abierta esa vía.

“Continuamos trabajando en esa doble dirección. Pero no nos quedaremos de brazos cruzados esperando a que suene el teléfono”, advirtió la portavoz del Govern, que también incidió en la necesidad de que se continúe trabajando para preparar el referéndum.

Sobre la petición de Xavier Doménech (EnComúPodem) de anticipar elecciones si se pretende un referéndum unilateral que repita el 9-N, Munté respondióque lo que no se puede hacer es rehuir un referéndum que secunda “una amplísima mayoría de los ciudadanos y 83 diputados en el Parlament”.