La Generalitat y Colau plantan a Felipe VI en la recepción de la Mobile World Congress

La alcaldesa Ada Colau y representantes de la Generalitat protagonizarán hoy un plante a Felipe VI en la recepción de bienvenida con motivo de la nueva edición en Barcelona del Mobile World Congress (MWC), lo que recibió un alud de críticas desde el Gobierno y los constitucionalistas.

La alcaldesa de Barcelona no participará en el recibimiento oficial de las autoridades que se dispensará al rey tanto hoy como mañana con motivo de los actos de inauguración MWC, si bien sí que coincidirá con el monarca en la cena y el acto institucional de inauguración.

Así lo confirmaron fuentes municipales y posteriormente confirmo Colau, quien justificó su desplante en el papel del monarca ante el 1-O, pues a su juicio el rey se alineó con “las posiciones más duras y represivas”.

Pleitesía

“No rendiré pleitesía a un monarca que debería revisar su relación con Cataluña”, subrayó Colau, que añadió que “una cosa es el respeto institucional y la educación y otra cosa es la pleitesía, en un momento de retroceso democrático, de no normalidad” como el que, a su juicio, se está viviendo en Cataluña.

La primera edil barcelonesa informó no obstante de que sí asistirá a la cena oficial y también a la inauguración del MWC el lunes, en ejercicio de su “responsabilidad institucional” como alcaldesa de Barcelona, dado que este evento económico es “muy importante”.

La posición de Colau fue secundada por los representantes de la Generalitat. Ninguno de los tres representantes de la administración catalana previstos acudirán mañana ni a la recepción ni, en su caso, a la cena presidida por el Felipe VI.

Después de que el secretario de Telecomunicaciones del Govern, Jordi Puigneró, anunciase que no acudiría a la inauguración del MWC por la presencia del rey, los otros dos máximos representantes de la consejería de Empresa y Conocimiento, Pau Villória y Joan Aregio, declinaron acudir en nombre de la Generalitat a la cena de mañana ante la situación de “anomalía” y excepcionalidad” de Cataluña.

Anomalía y excepcionalidad

En una carta dirigida al director general del GSMA, Mats Granyrd, el secretario general de Empresa, Pau Villória, explica que el hecho de que en esta edición del MWC no puedan asistir ni el president ni los consellers demuestra que en Cataluña hay “una situación de anomalía y excepcionalidad”.

Villória añade a esta situación la intervención de la Generalitat a través del artículo 155 – tras la fallida declaración de independencia y el referéndum ilegal del 1-O–, por lo que informó por carta que tanto él como el secretario de Empresa y Competitividad declinan asistir a la cena y recepción de bienvenida que ofrece el GSMA, en el Palau de la Música, con motivo de la XII edición del MWC y que presidirá el Felipe VI.

Fuentes del departamento han informado, no obstante, que Villória sí que participará en la inauguración institucional del lunes.

Postureo

Ante esta situación, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, pidió a Colau que rectifique su decisión y la invitó a dejarse de “postureo”, pese a poner “en valor” que haya confirmado que estará junto al monarca en la cena oficial y en la inauguración.

El presidente del PP Catalán, Xavier García Albiol, criticó más duramente a Colau por su “plantón” al rey, que según él se explica porque decidió priorizar “sus intereses electorales y su sentimiento independentista” a su función institucional.

Asimismo, el líder del PPC en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, acusó a la alcaldesa de ser una “kamikaze” por no participar en el recibimiento al rey en el MWC, lo que ve un “desplante” hacia el monarca e incluso un “boicot” a Barcelona.

El líder del PSC, Miquel Iceta, cree que Colau sigue olvidando su responsabilidad institucional, sigue acumulando errores, sigue perjudicando a la ciudad”.

Otro dirigente socialista como José Zaragoza señaló también en Twitter: “Con Ada Colau se alcanza el precio máximo en vivienda en Barcelona. Construye solo 180 pisos públicos frente a los 4.000 del último mandato del PSC. Boicotea la cena del MWC poniendo en riesgo su continuidad #horrorColau #incompetencia”.

La presidenta de Cs en el Ayuntamiento de Barcelona, Carina Mejías, denunció que Colau “no ha superado su papel de activista y actúa una vez más al dictado de los independentistas”. l