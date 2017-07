García Page consultará a las bases el pacto de Gobierno con Podemos

El secretario de Organización del PSOE de Castilla La Mancha, Jesús Fernández Vaquero, informó esta mañana en Madrid tras la reunión con su homólogo nacional, José Luis Abalos, de que ambas partes llegaron a un acuerdo para consultar a las bases en asambleas locales sobre el acuerdo de Gobierno en Castilla La Mancha entre PSOE y Podemos. No obstante, aunque las bases se pronunciarán sobre el pacto, no habrá una votación con urnas.

Fernández negó que hubiera desacuerdo con la dirección nacional, después de la carta enviada desde Ferraz recordando la obligatoriedad de realizar la consulta sobre el pacto de Gobierno, indican los estatutos renovados en el 39 Congreso socialista.



En asamblea

“Hemos llegado a la condición de que lo mejor es convocar asambleas en todos los municipios donde se pronuncien sobre el pacto y se discuta. Se explicará en que consiste y una vez debatido y analizado, la asamblea pedirá el pronunciamiento sobre ese acuerdo”, explicó tras el encuentro con Ábalos.

Representantes socialistas ya sean consejeros o diputados, mantendrán encuentros con las asambleas realizando pedagogía sobre el acuerdo de Gobierno alcanzado con la formación “morada”, reiterando que los militantes estarán informados.



No vinculante

No obstante, reconoció que la consulta no es vinculante, aunque si mayoritariamente los militantes rechazaran el acuerdo con Podemos, el presidente, Emiliano García Page, lo echaría atrás. “Si dicen que no es que no”, apuntó, aunque señaló que no es exactamente vinculante ya que para esto fuese así “tendría que tener garantías, urnas, censo, información o una mesa elegida”.

Y recordó que esta fórmula es la que tradicionalmente han usado los militantes socialistas, defendiendo que hay “muchas formas de consulta” y reconociendo que discutieron con Ferraz sí realizar una consulta con urnas, mediante asambleas o telemática. Fernández recordó que la forma de expresarse será por asentimiento, unanimidad o mano alzada, sin detallar más.

Preguntado por los plazos, Férnandez explicó que dada la época del año en la que nos encontramos, lo lógico es que se convoquen las asambleas entre esta semana y la siguiente.