Fomento reitera 2019 para la llegada del AVE y reivindica el desbloqueo de 21 tramos

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, reiteró su compromiso de que el AVE llegue a Galicia a finales de 2019, al tiempo que reivindicó el “caso excepcional” que constituye esta comunidad, en la que el desbloqueo de 21 tramos que presentaban “problemas” de tipo técnico y administrativo se resolvió sin necesidad de que hubiera rescisiones contractuales.

Dichas rescisiones, según explicó a continuación el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, habrían impedido “cumplir el calendario” fijado el pasado enero para que la alta velocidad esté “en pruebas” dentro de dos años, puesto que necesariamente las obras se habrían alargado.

Por ello, puso “en valor” la actuación de Fomento, y también reivindicó el dato “incuestionable” que sitúa a Galicia como “segunda comunidad con mayor inversión por habitante” en los presupuestos generales del Estado, con más de 1.000 millones. Con todo, recordó que “lo importante es ejecutar”, y estimó que el año acabe con una cifra a este respecto “muy superior” a la de años “anteriores”.



Grado de ejecución

De la Serna recordó que “los 21 tramos” que presentaban problemas “han sido desatascados” y están, según dijo, “en distinto grado de ejecución”. De hecho, indicó que el “más reciente”, el de Portocamba-Cerdedelo, inició los trabajos a comienzos de julio, y también se refirió a los de Zamora-Pedralba, con fecha de finalización prevista en 2018; y Pedralba-Taboadela-Ourense, también con los problemas “resueltos”.

Además, aludió a la tramitación de la variante de Ourense, en la que aseguró que “sigue” trabajando su departamento, y habló también de “pasos importantes” en el tramo Cerdedo-Vigo. “Hay fechas y trabajos para aprobar el expediente”, resaltó, antes de valorar que el ministerio está “corriendo” pero recordando que los trámites son necesarios en este tipo de actuaciones.

Por otra parte, De la Serna mencionó la conexión con Lugo como la “siguiente prioridad” de Fomento, e informó de que el administrador ferroviario quiere evitar “retrasos” para lo que ya avanza en tramos “comunes” en ámbitos como la electrificación y otras adaptaciones.

A este respecto, Núñez Feijóo celebró que se vayan a abordar “de forma inmediata” estos asuntos, “en tramos que mantienen el trazado”, para, según dijo, “ir ganando tiempo”, en lo que calificó la “solución menos mala”.

Sobre el corredor “específico propio” entre Ourense y Vigo, indicó que la intención es que los trenes que vayan de Madrid a la ciudad olívica no tengan que parar en Santiago, pero precisó que habrá que estudiar los servicios.



“Clarito, clarito”

Al respecto, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, instó a De la Serna y a Feijóo a hablar acerca del AVE a Vigo o, en caso contrario, avisó de que organizará acciones a partir de septiembre: “No quieren hacerlo, y se pongan como se pongan lo van a hacer, ya se lo adelanto”. No obstante, Caballero, que reprobó que De la Serna no acudiese ayer Vigo, trasladó “clarito, clarito, al ministro y al presidente de la Xunta que no habrá AVE de Galicia a Madrid en tanto no sea desde Vigo a Madrid”.

“Será el AVE de una parte de Galicia pero no el AVE de Galicia, que requiere ineludiblemente que cubra también Vigo-Madrid”, manifestó el regidor vigués.