Fernández ensalza los valores de la socialdemocracia en un acto del PSOE

El presidente de la Comisión Gestora que está al frente del PSOE, Javier Fernández, proclamó ayer su creencia en la “la superioridad ética, económica y cultural de la socialdemocracia” y mostró su convencimiento de que España necesita gobiernos “sensatos” y políticos “alejados del populismo, la demagogia y la simplificación” y, por eso, explicó que los socialistas no van a hacer “grandes promesas” sino propuestas “serias, que sean de verdad”, que le den “credibilidad”. Y ha avisado: “La credibilidad económica de ayer es la que mañana nos da credibilidad gubernalmental”.



Así inauguró Fernández el foro económico “España 2020: una economía sostenible y ambientalmente”, en el que los socialistas debatirán las propuestas económicas que llevarán a la ponencia de su 39 Congreso.



Ante las 400 personas reunidas en el auditorio de la ONCE en Madrid, Fernández felicitó a los compañeros que llevan semanas trabajando con el coordinador de estos trabajos, el economista José Carlos Díez, y que este mismo sábado presentarán sus conclusiones.



El también presidente de Asturias avisó de que las soluciones que ofrezca el PSOE tienen que ser “complejas”, porque “no hay soluciones fáciles para asuntos difíciles” y adelantó que este partido no va a “hacer grandes promesas que se consiguen sin ningún sacrificio”.



“Nos equivocaremos si planteamos soluciones fáciles, sencillas, milagrosas, inmediatas, porque sería como mirar sin ver la realidad”, ha defendido, antes de exponer cuáles son, a su juicio, los verdaderos elementos que deben conformar la marca de España como país.



El presidente de la Gestora recalcó que esto pasa por tener gobiernos “sensatos, serios”, “estabilidad” en las instituciones, una justicia “rápida y fiable” y una “seguridad jurídica a todo riesgo”, una administración que “funcione como un reloj”, así como una educación “envidiable” y “unos políticos alejados del populismo, la demagogia y la simplificación”.



Fernández defendió que lo que de verdad diferencia las propuestas políticas es “la idea de que cada fuerza política tenga de la realidad” y ha defendido que el PSOE es el partido que tiene “una idea de realidad mejor”.



Porque, recalcó, “por mucho que se hable del capitalismo utópico”, el PSOE sabe que “los mercados no se crean y se regulan solos”, no se “legitiman solos”. “Lo único que existe, que intermedia entre el individuo aislado y el poder político es el Estado regulador y de bienestar”, dijo.



Fernández habló así del Estado del bienestar como “el rompeolas de todas las crisis”, de los que “no tienen patrimonio” y que, además es “el patrimonio político de los socialistas”, que se apoya en las clases medias.



El presidente de la Gestora explicó que el proyecto económico de los socialistas se asiente “en un puñado de ideas”, que empiezan por el convencimiento de que “toda política económica tiene un objetivo socia” y pasan por la defensa de que los asuntos económicos son “complejos, difíciles, controvertidos”, dijo.