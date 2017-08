ERC replica a Puigdemont que ya se verá si una Cataluña independiente tendrá ejército

La adjunta a la presidencia para las Relaciones Institucionales de ERC, Anna Simó, replicó ayer que será en el transcurso de un eventual “proceso constituyente” en una hipotética Cataluña independiente cuando se abordará la cuestión de si debería tener o no ejército propio, pero “no ahora”.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aseguró el martes que veía “absolutamente indispensable” que una Cataluña independiente tuviese ejército, una política de defensa “moderna” e inteligencia militar, en especial ante la “grave amenaza” del terrorismo yihadista.

En declaraciones a los medios durante una visita a Vilafranca del Penedés (Barcelona), Simó contestó que “ahora” no es el momento de valorar si una hipotética “república catalana” tendrá o no ejército o de qué clase, cuestión que según ERC debe abordarse más adelante.

“Puigdemont, todos los diputados que estarán en la asamblea constituyente y toda la ciudadanía que lo quiera” podrá participar en este proceso, dijo la también secretaria de la Mesa del Parlament por JxSí, en alusión a la proposición de ley de transitoriedad jurídica y fundacional que Junts pel Sí y la CUP han presentado esta semana.

En este sentido, y de acuerdo con la citada ley, Simó recordó que el objetivo del proceso constituyente es intentar crear una “constitución catalana”, que “tendrá sus raíces en la voluntad popular” y que también debería ser aprobada por los catalanes en una “votación refrendaria”.

Simó, además, respondió a los partidos que han percibido “dudas” en los soberanistas para implementar la hoja de ruta que las dos leyes, la del referéndum y la de “desconexión”, evidencian “nuestra firmeza” para “cumplir con nuestro compromiso adquirido con la ciudadanía”.

Por su parte, el portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ironizó ayer sobre la afirmación del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que defendió que una Cataluña independiente debería contar con un ejército: “Debemos juzgar si está pensando en los problemas reales de los catalanes en lugar de estar jugando al Risk”, juego de mesa de carácter estratégico, considerado como un juego de guerra”.

El portavoz de Cs defendió que los políticos de la oposición deben comentar la acción de gobierno de un presidente: “Si me pregunta a cerca de castillos en el aire que le gusta decir al señor Puigdemont por Facebook o si le gusta jugar al Risk, no lo veo serio”.



“Falso debate”

Por su lado, la portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, criticó que el presidente de la Generalita trate de abrir un “falso debate” cuando defiende que una Cataluña independiente debería contar con un ejército. “Es un falso debate. Es hacer suposiciones que se enmarcan en el engaño en el que nos quieren situar”, dijo Granados en referencia a la hoja de ruta independentista del Gobierno catalán, a la vez que pidió a Puigdemont que atienda las necesidades de los catalanes.

Además, Catalunya Sí Que Es Pot ha solicitado un informe a los servicios jurídicos del Parlament para que los letrados determinen si la presidenta puede “posponer sine die” una iniciativa ya registrada, “hurtando” el derecho de los miembros de la Mesa a pronunciarse sobre la misma, en alusión a las leyes de "ruptura".

El grupo parlamentario de las confluencias entregó en el registro del Parlament una solicitud en la que se insta a la presidenta de la cámara, Carme Forcadell, a solicitar un informe a los servicios jurídicos, después de que la Mesa no haya debatido todavía la admisión a trámite o no de las leyes de “desconexión”.

En su escrito, Csqep quiere saber si las atribuciones que el reglamento otorga a Forcadell incluyen la “posibilidad de posponer sine die el debate sobre la admisión a trámite de las leyes de ruptura”, una vez ya han sido registradas. Asimismo, si en el “uso de sus atribuciones” la presidenta del Parlament puede “dejar en suspenso o, incluso, puede llegar a hurtar el derecho y la obligación de los miembros de la Mesa respecto al procedimiento” de admisión a trámite y de cualificación de las iniciativas parlamentarias.

Finalmente, el PP catalán también registró una petición para solicitar un informe de los servicios jurídicos del Parlamento catalán sobre las leyes del referéndum, en este caso para aclarar por qué Forcadell está aplazando la tramitación de la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica, y que, además, procedan a analizar el contenido de las normas presentadas por JxSí y la CUP. l