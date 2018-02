ERC afirma que no hay marco legal para que el sea castellano lengua vehicular

La diputada de ERC en el Congreso Ester Capella aseguró ayer que “no hay un marco legal” que permita que el Gobierno siga adelante con su propuesta de incluir el castellano como lengua vehicular en el sistema público de enseñanza en Cataluña.

La diputada hizo estas declaraciones durante un acto de ERC en Sant Adriá de Besós, donde la formación republicana ha conmemorado a los más de 1.700 fusilados en el Camp de la Bota durante el franquismo.

Capella calificó la propuesta del Gobierno para hacer el castellano lengua vehicular como “un nuevo ataque a los derechos y libertades públicas de toda la ciudadanía”.



Un modelo de éxito

“Es un ataque a la inmersión lingüística y a la escuela catalana, que es modelo de éxito y solvencia, porque los niños y niñas de la escuela en Cataluña salen hablando perfectamente tres idiomas o más, y si no comparen ustedes todos los informes de comunicación”, aseguró la diputada.

Capella manifestó que el Gobierno no tiene las competencias para “vulnerar la ley del Parlament de Cataluña mediante un decreto–ley y en virtud de la aplicación del artículo 155” y añadió que desde el Gobierno aseguran que únicamente están estudiando la medida “pues ellos saben que la ley no se lo permite”, añadió la diputada.

“Sorprende que aquellos que señalan que somos incumplidores de la ley sean los que en realidad incumplen la ley, pues anuncian que harán cosas que la ley no les permite hacer. Espero que el Gobierno de España no usurpe de nuevo las funciones y competencias que no le son propias y que por tanto dejen de hacer y decir tonterías”, destacó Capella

Por su parte, Catalunya en Comú anunció que propondrá mañana una modificación en la propuesta de resolución que registró para “afirmar la soberanía del Parlament”, para introducir un cambio con el fin de que la Cámara “se reafirme en la defensa del modelo de escuela pública catalana” y la inmersión lingüística.

Esta semana el grupo parlamentario de CatComú presentó una propuesta de resolución a la Mesa de la cámara catalana con el objetivo de “afirmar la soberanía del Parlament” y para que se someta a votación en un pleno “lo antes posible”, y anunció que había trasladado esta iniciativa al resto de grupos.

Pero según anunciaron fuentes de la formación liderada por Xavier Doménech, el grupo propondrá un cambio en esta propuesta de resolución, para que incluya también que el Parlament “se reafirme en la defensa del modelo de escuela pública catalana”.



Conquista popular

Según los comunes, dicho modelo lingüístico en Cataluña fue una “conquista popular alcanzada en los años ochenta”, por lo que “no puede ser puesto en cuestión por decisiones tomadas por el Gobierno del Estado fuera de sus competencias”, según dichas fuentes.

En paralelo, en esa modificación de la propuesta de resolución también se incluirá una petición para que el Parlament establezca que no se puede destinar dinero público a las escuelas que segregan por sexo, retirando en consecuencia los conciertos a dichos centros educativos.