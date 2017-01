Un dirigente de Podemos ofrece apoyo y trabajo a cambio de ser “buena niña”

Podemos Baleares aceptó ayer la dimisión del secretario jurídico de la Comisión de Garantías Democráticas Autonómica, Joan Canyelles, por haber utilizado “un lenguaje incorrecto y haber transmitido informaciones manifiestamente imprecisas”. El dirigente de la formación morada tomó esta decisión después de que unas escuchas publicadas por diarios como “El Mundo” y “Día de Baleares” revelasen que intentó ganarse el favor de otra miembro del partido y del Consejo Ciudadano diciéndole que la apoyaría si era “buena niña” y se mantenía lejos del órgano balear durante un tiempo.

Según informaron fuentes del partido que dirige Pablo Iglesias, Canyelles transmitió a la formación que su actuación en relación a la miembro del Consejo Ciudadano Autonómico, Carmen Azpelicueta, era “totalmente independiente” y que “es su responsabilidad”.

La dimisión de Canyelles se produce después de las grabaciones publicadas por diversos medios locales en las que se le escucha pedir a Azpelicueta que se mantenga en “uno, dos o tres meses en stand by” sin acudir a las reuniones del Consejo Ciudadano.

Asimismo, también se le escucha decir que “si es buena niña”, contará con su “apoyo” y le buscarán “un trabajo”. Además, Canyelles le asegura que eso no es “un chantaje” y le pide “solidaridad”.

En el comunicado emitido por Podemos ayer mismo, explican que a Carmen Azpelicueta se le incoó un expediente por “haber intentado hacer fraude” en las elecciones primarias en las listas electorales del Consell de Mallorca y del Parlament de las Baleares.

“Después de la auditoría informática de Agora Voting”, explican desde la formación morada, “se detectaron un total de 330 de votos irregulares procedentes de tres direcciones IP (ordenador)”, tal como ya se informó en su momento, recuerdan.

Sobre esto, el Comité electoral de Podemos estatal comprobó que estos votos pertenecían a gente que no sabía que había votado en las primarias.

Desde Podemos volvieron a insistir en que su código ético “es esencial” y que se ponen “unos estandartes de ética que no tiene ninguna otra formación política”.

Según informa el diario “El Mundo”, el trabajo de la Comisión de Garantías de Podemos Baleareas en la que estaba como secretario Canyelles, hizo que el partido abriese decenas de expedientes a militantes críticos con la línea oficial, entre los que destacan los de la propia Azpelicueta, Xelo Huertas (presidenta del Parlament de las Baleares), la diputada autonómica Montse Seijas, el investigador Daniel Bachiller o Ainhoa Barajas (dirigente de Podemos Calviá).