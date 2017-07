Díaz contrasta su visión de país con la plurinacionalidad de Sánchez

La presidenta de la Junta de Andalucía y candidata a seguir liderando el PSOE-A, Susana Díaz, exhibió ayer su visión de país para marcar contraste con la plurinacionalidad que defiende el secretario general de su partido, Pedro Sánchez. “Las personas por delante de los territorios; somos socialistas, nunca fuimos nacionalistas”, fueron las palabras con las que Díaz condensó en Sevilla el proyecto nacional que desea y que defiende. Lo ha hecho en la inauguración del 13º congreso de los socialistas andaluces.

No fue baladí el contexto elegido por Díaz para mostrar a grandes rasgos su visión de España. Este congreso es la primera demostración de fuerza orgánica que protagoniza la presidenta andaluza tras caer derrotada en las primarias frente a Sánchez.

Sus palabras, en plena intensificación del conflicto por el proceso independentista de Cataluña y cuando el PSOE oscila a la plurinacionalidad como remedio, sirvieron para colocar el debate territorial en la primera línea de la renovación que este fin de semana emprenden los socialistas en seis federaciones.

Además de la de Andalucía se reordenan las direcciones de Cantabria, Extremadura, La Rioja, Navarra y Comunitat Valenciana. Si el viernes los ojos de los medios de comunicación y de los dirigentes del PSOE miraron a Elche (Alicante), adonde Sánchez fue arropar a Ximo Puig, uno de los barones que más se distanció del secretario general, ayer la atención viajó a Sevilla, adonde, por cierto, irá hoy Sánchez.

La ponencia de los socialistas andaluces no se adhiere precisamente a la plurinacionalidad que propugna el secretario general; sino que Díaz ha marcado distancias, además de reivindicar la historia del PSOE.

“Estamos orgullosos de lo que hemos sido y de lo que somos”, proclamó en un congreso en el que no hay atisbos de división interna: de los 500 delegados asistentes, apenas una treintena se identifican con el “sanchismo”.



La bandera de la igualdad

Más allá de la defensa de las esencias del PSOE (a la inauguración acudieron los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como Alfonso Guerra), la presidenta mostró retazos de lo que es su visión de España y de lo que Andalucía aporta. Aseguró que cuando su comunidad “levanta la bandera de la igualdad, lo hace pensando en España y en la soberanía nacional”.

La federación socialista más numerosa advirtió también de que no renunciará a ser una comunidad “de primera” y que seguirá “agarrada al palo mayor” del 28 de febrero de 1980, cuando Andalucía conquistó en referéndum la autonomía plena.

“Una Andalucía fuerte y de primera en una España cohesionada y solidaria que avance hacia un modelo federal” es lo que se defiende en el dictamen sobre modelo territorial de la ponencia marco, que fue ratificado sin ningún voto en contra y 5 abstenciones. El cónclave rechazó una enmienda de los “sanchistas” que planteaba la supresión de la expresión “de primera”, con el argumento de que eliminarla sería “negar la victoria histórica del pueblo andaluz”. l