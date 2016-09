Cospedal: “Hemos ofrecido todo lo que se puede ofrecer al PSOE para evitar otras elecciones”

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró que el Partido Popular “ha ofrecido todo lo que se puede ofrecer al Partido Socialista para evitar que haya nuevas elecciones, pero hay algunos que piensan más en sus intereses personales que en el interés general de los españoles, no debería ser así”.

Cospedal atenció a los medios en el transcurso de un acto de campaña de las elecciones gallegas en el municipio pontevedrés de Bueu, en el que responsabilizó al líder del PSOE, Pedro Sánchez –también presente ayer en Galicia– de la situación de bloqueo que vive España.

“Todo el mundo sabe que el bloqueo al que está siendo sometida España tiene nombres y apellidos, y se llama Pedro Sánchez, y se llama Partido Socialista Obrero Español; y espero que cuando pasen las elecciones gallegas y las vascas recapaciten y vean que no pueden someter a los españoles, otra vez, a ir a votar”, afirmó.

La secretaria general del PP considera que “todavía queda tiempo para que recapaciten”, por lo que expresó su deseo de que los socialistas cambien su actual decisión.



CONTACTO “SUSTANTIVO”

También se refirió al anuncio del secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, en el que desveló que el PSOE ha trasladado a la dirección de la formación morada que su líder quiere mantener un “contacto sustantivo” con Pablo Iglesias esta misma semana.

En este sentido, De Cospedal recuerda que a PSOE y Podemos “aún le faltarían muchos votos” para poder formar gobierno por lo que necesitarían el apoyo de fuerzas que “tienen el objetivo claro de dividir a nuestro país”, dijo en referencia a los “independentistas” catalanes y vascos. La dirigente indicó que “Galicia no puede sufrir el bloqueo que está sufriendo el resto de España” y añadió que, “en un momento económico de fuerza” como el actual, “solo un gobierno solvente, que inspire confianza y sea fuerte lo puede aprovechar”.

Por su parte, el vicesecretario de Organización y Electoral, Fernando Martínez-Maillo, le pidió al PSOE que “salga del rincón de pensar” y que se abstenga porque “una abstención no es un voto favorable”, sino “permitir un gobierno”. A su juicio, el líder socialista, Pedro Sánchez, “es un político sin sentido de Estado que está llevando” a su partido “a un lugar que no le corresponde en la historia”.

Martínez-Maillo participó en un acto electoral en San Sebastián junto al presidente del PP vasco y candidato a lehendakari, Alfonso Alonso, y el presidente del PP de Guipúzcoa y cabeza de lista por este Territorio, Borja Sémper, donde subrayó que los populares son “la única opción para hacer frente al desafío secesionista permanente en Euskadi”. En su intervención, acusó al PNV y al PSOE de ser culpables de la “situación de bloqueo” que afecta a España, ya que los jeltzales han votado no, junto a los socialistas, “a la formación de un Gobierno para toda España, incluidos los vascos”.

Maillo también lamentó que los socialistas hayan “abandonado su defensa de la unidad de España”.