El Congreso rechaza la investidura de Rajoy por 180 votos frente a 170

El Pleno del Congreso rechazó la investidura del presidente del PP, Mariano Rajoy, el candidato propuesto por el rey. No hubo sorpresas y se impusieron los 180 votos en contra a los 170 a favor.

La votación fue pública y por llamamiento, es decir, los diputados fueron poniéndose en pie para proclamar su voto a viva voz. Un sorteo deparó que la ronda comenzase con la socialista Elvira Ramón, que gritó “no”. Los últimos en votar fueron los miembros del Gobierno y los de la Mesa de la Cámara, acabando por la presidenta, Ana Pastor, quien pronunció su “sí”.

Como se esperaba, los 180 votos en contra de Rajoy fueron de diputados del PSOE, Unidos Podemos-En Comú-En Marea, Esquerra Republicana (ERC), PNV, la antigua Convergéncia (hoy PDC), Compromís, Bildu, y Nueva Canarias.

Rajoy fue derrotado habiendo logrado el respaldo de 170 diputados, que representan el 48,5% de la Cámara. Le apoyaron los del PP, Ciudadanos, Coalición Canaria (CC) y sus aliados electorales UPN y Foro Asturias.

Como quiera que en esta votación se requería aglutinar la mayoría absoluta, que son 176 votos, la reelección de Rajoy fue rechazada. Habrá una segunda oportunidad 48 horas después, mañana por la tarde, donde bastará lograr más votos a favor que en contra.

Ahora bien, vistas las posiciones de los distintos portavoces, todo apunta a que ningún grupo cambiará su voto y Rajoy tampoco logrará su objetivo.

De cara a mañana, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha convocado para las siete de la tarde el segundo Pleno de Investidura en el que, no antes de las 20.05 horas, se volverá a votar la candidatura de Mariano Rajoy a la reelección.

