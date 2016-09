Ciudadanos pide al PSOE que aclare “con una sola cara” qué quiere hacer en el futuro

El secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, pidió ayer al PSOE que aclare “con una sola cara” qué es lo que quiere hacer en el futuro después de las divisiones internas que han surgido entre los socialistas por si deben pasar a la oposición o intentar conformar un gobierno alternativo.

“Conviene que el PSOE nos diga con una sola cara qué es lo que quiere hacer porque resulta difícil reunirse con alguien que no sabe qué es lo que va a hacer en el futuro”, manifestó Gutiérrez al ser preguntado sobre si ha habido nuevos contactos del líder naranja, Albert Rivera, con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

El diputado madrileño negó que haya existido contacto alguno pero recordó que desde hace unos días ambos están en mitad de una campaña con motivo de las elecciones vascas y gallegas del próximo 25 de septiembre y que sus “obligaciones” les han impedido dar algún paso en ese sentido.

En todo caso, apuntó que en el PSOE en estos momentos se están viendo “ciertas divisiones internas” a raíz sobre todo de la ola de apoyo a la libertad del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que comenzó este miércoles con un tuit de la jefa del Ejecutivo andaluz, Susana Díaz.

Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, dijo ayer que coincide con la presidenta de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, en que con 85 escaños el PSOE no puede gobernar España, y acusó al líder del partido, Pedro Sánchez, de haber “confundido la oposición con el bloqueo”.

“He escuchado a Díaz decir que con 85 escaños no se puede gobernar, y yo pienso exactamente lo mismo”, y “mucho menos con los separatistas”, declaró Rivera en una entrevista en RNE.

Desde su punto de vista “es de sentido común que un país se tiene que poner en marcha y no puede seguir sin gobierno”, y lo mismo piensan, añadió, “el 80 por ciento de los españoles”.

Tras indicar que hay un debate interno en el PSOE y que lo ve normal, instó a Sánchez a decidir “si lleva a terceras elecciones y al abismo o si se sienta en una mesa para pedir condiciones al PP” a cambio de su abstención. “Y el PP tendrá que aceptar condiciones si quiere gobernar”, añadió.

Mientras en lugares como Andalucía el PSOE gobierna tras haber sido la lista más votada, “otros tienen 52 escaños menos y tienen otro criterio, pero tampoco tienen un proyecto encima de la mesa”, señaló en alusión a Sánchez.

En vez de intentar gobernar con el apoyo de Podemos y de fuerzas independentistas, Rivera animó al secretario general socialista a negociar con el PP y Ciudadanos sobre la base de “las cien reformas comunes” que C’s pactó con unos y con otros.