Ciudadanos llega a un acuerdo “exprés” con el Gobierno para apoyar los Presupuestos de 2018

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, anunció que ha llegado a un acuerdo con el Gobierno para apoyar los Presupuestos de 2018, después de que este haya “cedido” a las exigencias de Cs, y dijo estar convencido de que el Ejecutivo “tiene amarrados” los votos del PNV que faltarían.

Un anuncio que hizo en una rueda de prensa en el Congreso, donde explicó que el pacto se negoció de manera “exprés” durante este fin de semana, aunque ya se había llegado a un preacuerdo hace unos meses.



Previamente, el líder de Ciudadanos habló la semana pasada con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para poner los equipos “en marcha” y “corroborar” que las inversiones preacordadas seguían en pie.

A cambio de su apoyo, exigió también a Rajoy en esa conversación la ejecución del complemento salarial para jóvenes pactado en los Presupuestos de 2017, subir las pensiones vía reducción del IRPF y el cese de la senadora del PP Pilar Barreiro, imputada por corrupción.



Giro político y social

Con la salida de Barreiro de la bancada popular el viernes, se despejó el camino que ha permitido, según Rivera, dar un giro “político y social” a las cuentas públicas, las segundas que negocia Ciudadanos.

Pero al Gobierno, además del “sí” del partido naranja, le hace falta al menos contar con los votos del PNV, que hasta ahora ha defendido firmemente que no negociará hasta que no se levante la aplicación del 155 en Cataluña.



A pesar de esta condición, Rivera da “por hecho” que Rajoy cuenta con el apoyo de los nacionalistas vascos al entender que “a nadie” se le ocurriría darles el “cuponazo” ni una serie de “privilegios” si no hubiera tenido “atado” esos cinco escaños.

Rivera sacó pecho por los Presupuestos de 2017, los primeros que después de diez años cumplen con el déficit y la UE, subrayó, aventurando además que los de 2018 volverán a cumplir esos objetivos si se ejecutan bien.



Mientras, el parlamentario del PNV y secretario segundo de la Mesa del Parlamento Vasco, Iñigo Iturrate, insistió ayer en que su partido no tiene intención de hablar con el PP de las cuentas estatales mientras persista la actuación situación en Cataluña. “Hemos repetido hasta la saciedad que, mientras esté en vigor el 155, el PNV no se va a sentar con Mariano Rajoy para negociar los Presupuestos”, subrayó.

Iturrate afirmó que “es evidente que Cataluña es una nación y esa realidad no se va a esfumar por muchas detenciones que haya”.

Por su parte, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tachó de “ridículo” que PP y Ciudadanos se disputen la “paternidad” del proyecto de Presupuestos, y acusó a ambas formaciones de intentar “consolidar los recortes al Estado del bienestar y la desigualdad”. Dijo que presentará una “alternativa presupuestaria”.

Por otro lado, Foro Asturias y Nueva Canarias reclamaron al Gobierno el cumplimiento de las medidas incorporadas a los Presupuestos Generales del Estado de 2017 a cambio de su voto antes de empezar a negociar su apoyo a las cuentas de 2018.