Ciudadanos critica que el líder de los populares muestre “falta de fe” en su investidura

Ciudadanos criticó el discurso “plano” del presidente Mariano Rajoy y le reprochó cierta “falta de fe” en su candidatura a la reelección. “Si no se pone la voluntad, la energía, ni la fe necesarias para que te invistan a ti mismo, no se la van a poder poner los demás”, declaró el portavoz parlamentario de la formación naranja, Juan Carlos Girauta.

El secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, escribió en su cuenta de la red social Twiter que el discurso de Rajoy le pareció “plano, antiguo, sin pasión alguna y básicamente electoralista”. “¿De verdad Mariano Rajoy quiere ser investido presidente?”, se preguntó.

Girauta indicó que “cada cual es dueño de sus tuits, de sus sustantivos, pero sobre todo de sus adjetivos”, pero sí coincidió en ver una “falta de fe” durante el discurso de investidura del presidente del PP, por lo que le pidió que “confíe más en su candidatura”. Del mismo modo, señaló que Rajoy puede estar pensando ya en lo que va a suceder después, pero, en su opinión, “eso son apreciaciones para analistas” y no para “quien protagoniza el proceso”. “Creerse estas reuniones tan solemnes y formales tienen un significado democrático, y la democracia es el respeto a las forma y precisa de una forma motriz que, ahora, solo puede poner quien se postula”, añadió.



abstención

Girauta mostró también su “sorpresa” por la ausencia de “apelaciones” al PSOE para pedir “una abstención parcial o del grupo”, cuando, como destacó el portavoz de Ciudadanos, “solo le faltan 6 votos afirmativos para conseguir una investidura por mayoría absoluta o unas cuantas abstenciones”. En cuanto al contenido, para Girauta la intervención fue “correcta”, destacando que cuando Rajoy habla de un Gobierno “estable y duradero”, esto depende de “la medida en que se atenga a los compromisos” que se firmaron en el documento con Ciudadanos.

Además, señaló que se ha hablado de temas de empleo y educación con los que están de acuerdo, “porque se ha remitido al documento” firmado. Sin embargo, apuntó que se “han quedado algunas referencias importantes sin explicar” de este acuerdo. Así, explicó que hoy será el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quien se ocupe de “resumir en la media hora” que tiene de intervención aquellas “exigencias que no han quedado expuestas”.

Del mismo modo, se refirió a las palabras del líder del PP sobre la lucha contra la corrupción, señalando que no son el partido ni las personas “con mayor credibilidad del mundo para hablar del tema”, pero “celebrando” que los puntos exigidos en el acuerdo han quedado ahora “expuestos y reivindicados”.

Por otro lado, la líder del C’s en Cataluña, Inés Arrimadas, reconoció que no le gusta que el PP vuelva a gobernar España, pero instó a los socialistas a apoyar a Mariano Rajoy en el debate de investidura, porque es “lo más útil y sensato”. “Es mucho más responsable y útil dar estabilidad a cambio de reformas”, aseguró Arrimadas.