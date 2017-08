Cifuentes espera una disculpa de Espinar por el “machismo” de dirigirse a ella como “guapi”

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, afirmó ayer que está abierta a que el secretario general de Podemos Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, le pida disculpas por haberle llamado “guapi” en Twitter. “Denota el gran machismo de algunos dirigentes de Podemos”, consideró.

“Te hacen falta vacaciones para recuperar el control, guapi”, espetó este fin de semana Espinar a la presidenta autonómica a través de la red social Twitter después de que esta dijera que Nicolás Maduro “encarceló a una mujer por hacer 1 foto a su hijo en una fiesta” y vinculara a Venezuela con la formación morada.

Lejos de rectificar, Espinar, propuso a Cifuentes, no llamarle “guapi” a cambio de que ella no les acuse de “asesinatos cometidos a 10.000 kilómetros” de Madrid.

“Hagamos una cosa: yo no te llamo guapi y tú no nos acusas de asesinatos a 10.000 kilómetros. Y todos tan amiguis”, propuso.

A juicio de Cifuentes, “las muestras de machismo de dirigentes de Podemos son muy frecuentas”. “Creo que Espinar debería pedir disculpas. Ha estado fuera de tono, ha demostrado bastante poco respeto y poca educación y estoy abierta a que me pida disculpas”, afirmó Cifuentes.

La popular, que negó que haya habido un enfrentamiento ni disputa, consideró que la frase de su rival político fue “absolutamente desafortunada”.

Y es que apuntó que es portavoz de Podemos en el Senado y “un dirigente muy cualificado que ha utilizado una frase absolutamente desafortunada que denota el gran machismo que tienen algunos dirigentes de Podemos”.

La popular comparó esta frase con la del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, afirmando que “azotaría hasta que sangrara” a una periodista o al que lanzó a Andrea Levy ofreciéndole un despacho “para que se desahogara físicamente”.l