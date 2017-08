Cataluña pedirá explicaciones si la Policía no informó sobre el imán

El conseller de Interior de Cataluña, Joaquim Forn, aseguró ayer que pedirá explicaciones y “responsabilidades” al Gobierno estatal si se confirma que la Policía Nacional tenía información sobre el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, el supuesto instigador de los atentados de Cataluña, que no compartió con los Mossos d’Esquadra.

En declaraciones a Catalunya Radio, Forn aseguró que los Mossos d’Esquadra no tenían constancia de ninguna vinculación del imán con la formación terrorista Al Qaeda ni que la Policía Nacional hubiera tenido pinchado el teléfono del presunto terrorista en el pasado, tal y como se ha difundido en algunos medios de comunicación.

“Quiero saber exactamente qué ha pasado, si esa información estaba en manos de la Policía y por qué motivos no se explicó a los Mossos”, aseguró, tras insistir en que todavía no ha “contrastado” esta información.

En esta línea, señaló que, si confirma estas informaciones, pedirá “explicaciones” y “responsabilidades políticas” al ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, por considerar que no transmitir todos estos detalles sobre el imán a los mossos “es una decisión absolutamente equivocada y malintencionada” que ha tenido “unas consecuencias fatales”.

Constatación

“No lo tengo contrastado; cuando lo tengamos, lógicamente actuaremos porque habría sido una decisión absolutamente equivocada, malintencionada y, en este caso, con consecuencias fatales”, afirmó. Forn reiteró que quieren saber exactamente qué ha pasado, saber si la información estaba en manos de la Policía y por qué motivo no se explicó a los Mossos d’Esquadra.

En cuanto a la solicitud de información de un edil belga sobre el imán Abdelbaki es Satty a un mosso, Forn reiteró que la consulta fue para pedir información, no constituyó un aviso.

Por último, al preguntársele por la presencia de Felipe VI en la manifestación “No tenim por”, el conseller aseguró que comprende que haya gente que le pueda incomodar su presencia, pero recordó que lo importante de ayer era apoyar a las víctimas y lanzar un mensaje de paz.

Por su parte, el conseller de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Santi Vila, pidió ayer en Ripoll (Girona) que los políticos no dificulten el acceso a la información a los Mossos d’Esquadra para que estos puedan realizar su trabajo en plenas condiciones.

Vila visitó el municipio gerundense en el que residían los miembros de la célula terrorista que perpetró los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona), donde se reunió con la comunidad musulmana y con los agentes económicos de la comarca para analizar la situación del municipio tras los atentados.

Después de la reunión, el conseller concluyó que “no tienen por qué justificarse por los hechos ocurridos” y que “nos debemos dejar de tópicos y prejuicios porque cada ciudadano responde a su condición individual”.

Vila inicó que ahora el ayuntamiento deberá “trabajar duro y tener un compromiso firme con las políticas municipales que eviten discriminar a los ciudadanos según su origen”, para evitar posibles casos de exclusión.

Sobre la movilización organizada en Ripoll, que reunió a distintas entidades del municipio, políticos y habitantes con el lema “Ripoll por la paz, un paso adelante”, Vila destacó la importancia de esta como “testimonio de nuestro respeto y dignidad humana además del pluralismo de manifestación religiosa”. l