Carmena asistirá al homenaje que rendirá el PP a Miguel Ángel Blanco

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y representantes de todos los grupos políticos en el Consistorio asistirán mañana al homenaje que el PP realizará al edil asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco, que se mantiene pese a la convocatoria posterior de una concentración en el Ayuntamiento de Madrid.



La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, anunció esta decisión en una comparecencia en la plaza de la Villa junto al resto de portavoces –José Luis Martínez–Almeida (PP), Purificación Causapié (PSOE) y Begoña Villacís (C”s)– tras mantener una reunión para lograr un acuerdo sobre el homenaje al edil asesinado por ETA.



Previamente al encuentro, el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado esta mañana que desplegará una pancarta en recuerdo del concejal y “todas las víctimas del terrorismo” en la concentración 12.00 horas propuesta por la Federación Española de Municipios y Provincias.



Una pancarta sin sentido

La alcaldesa, Manuela Carmena, había mantenido que no tenía “mucho sentido” poner una pancarta en recuerdo del edil, de cuyo asesinato se cumplen 20 años, para no distinguir entre víctimas, y rechazó en un primer momento convocar un homenaje.

“Mañana, en primer lugar, el PP realizará un homenaje al concejal asesinado por ETA del PP Miguel Ángel Blanco al que muy gustosamente acudiremos todos los grupos municipales”, dijo a los periodistas Rita Maestre sobre el acto en la plaza de la Villa.

Por otra parte, el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, calificó de “bajeza política” que haya ayuntamientos gobernados por PSOE y Podemos que no quieran rendir homenaje a Miguel Ángel Blanco, concejal asesinado por ETA hace 20 años. A su entender, se trata de una “auténtica insensibilidad desde el punto de vista humano” que debería haber sido “desautorizada” por las direcciones de esos partidos.



Así se pronunció en un desayuno informativo en el que abrió su intervención con palabras de recuerdo a Miguel Ángel Blanco y afirmó que el PP “siempre” estará al lado de cualquier víctima. De hecho, pidió un fuerte aplauso para la hermana del edil asesinado, Mari Mar Blanco, que asistió también a este encuentro.



No olvidar la historia

“El PP siempre estará al lado de cualquier víctima del terrorismo y defendiendo el relato de lo que pasó en España y en el País Vasco porque forma parte de nuestra historia y no conviene olvidarla”, manifestó el también responsable de Organización de los “populares”.

Tras repasar las horas de dolor que sufrieron con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, afirmóque ayer, 20 años después, quizá se “echa de menos” aquel comportamiento y aquella unidad que se visualizó en el Espíritu de Ermua. l