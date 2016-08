El candidato del PP cierra el debate garantizando que seguirá “en la batalla” por el “interés general”

El líder del PP y candidato a la investidura, Mariano Rajoy, cerró ayer su intervención ante el Pleno del Congreso garantizando que seguirá dando “la batalla” pensando “siempre en defender el interés general de España”.

En su última intervención en el debate de investidura, advirtió de que “gobernar en el futuro será difícil” no solo por la composición de la Cámara, más fragmentada que antes de que llegaran las formaciones emergentes, sino por los diversos retos que tiene ante sí el país, entre ellos la necesidad de reducir el déficit público o las “dudas” sobre el futuro económico de Europa.

Rajoy se mostró “orgulloso” de la gestión de su Gobierno durante estos años difíciles y, aunque reconoció haber “cometido algunos errores”, hizo un balance de conjunto “positivo”. Por eso, animó a los diputados populares a “continuar en la batalla”.

“Yo lo haré, pase lo que pase, siempre en defensa del interés general, que es lo único que me interesa”, aseguró.

Rajoy también agradeción a Ciudadanos el apoyo a su investidura y consideró que el pacto firmado con ellos supone “una buena base para conseguir mejoras en el funcionamiento de muchas cosas” en España.

Pero también dio las gracias a aquellos partidos que concurrieron a las elecciones en coalición con el PP, así como a Coalición Canaria, por apoyar también su investidura, y al resto de los diputados que tomaron ayer la palabra. “Creo que hemos hecho un debate más razonable que en otras ocasiones”, zanjó.



Reserva espiritual

Por su lado, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, reclamó al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que deje de ser “reserva espiritual del socialismo de occidente” y acepte lo que en otros países de Europa hacen posible sus compañeros de siglas, negociar con la derecha, en este caso el PP para cambiar el “no” a la investidura de Mariano Rajoy.

Hernando fue el último portavoz de los grupos del Congreso que intervino en el debate de investidura celebrado en la Cámara Alta, con un discurso dirigido a Pedro Sánchez y en el que también respondió con dureza al líder de Podemos, Pablo Iglesias.

El dirigente popular le espetó a Sánchez que “no valen más excusas” y que si quiere ser “útil” a sus votantes acepte la negociación con Rajoy, la formación de gobierno y ser jefe de la oposición, o que admita ya que prefiere nuevas elecciones. Según Hernando, los votantes del PSOE prefieren un gobierno del PP y los españoles “no necesitan más mentiras ni teatrillos”. “Está en sus manos”, subrayó.

Hernando interpretó que esa “política absurda de todo contra el PP” que a su juicio mantiene Pedro Sánchez es fruto del “éxito” que ha tenido el populismo a la izquierda del PSOE. Y cargó contra Iglesias por su intervención y por decir que la corrupción está en los genes del PP. “No voy a hacer referencia a la genética de alguno que se sienta cerca de usted, no me gusta herir susceptibilidades”, le dijo Hernando al líder de Podemos, al que advirtió de que no puede hablar de corrupción con las “manos manchadas” con dinero de regímenes tiranos, dijo, o cuando se “pasea del brazo con un viejo terrorista como Otegi”.

“Hemos tenido golfos y casos corrupción, hemos ayudado a la Justicia y pedido perdón a la sociedad”, continuó Hernando entre las protestas socialistas, ante las que respondió: “No me provoquen, no voy a hacer referencia a sus casos de corrupción”.