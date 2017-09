Blanco cree que los avales reflejan “un empate” entre los candidatos

La diputada autonómica del PSdeG, Noela Blanco, destacó ayer que la presentación de avales para formalizar las candidaturas para las primarias de los socialistas gallegos muestran “un empate” entre los tres candidatos y que los apoyos de los militantes “podrían cambiar una vez que se produzcan las votaciones”.

“Los avales muestran que hay muy poca distancia entre los candidatos, prácticamente un empate. Pero si algo nos ha enseñado la recogida de avales es que eso puede dar la vuelta y cambiar una vez que se produzcan las votaciones, como ocurrió en la elección de Pedro Sánchez”, avisó Blanco.

El pasado miércoles tuvo lugar la validación de los avales de los candidatos a liderar el PSdeG. De este modo, Gonzalo Caballero presentó unos 2.600 apoyos válidos a su candidatura para liderar el PSdeG; mientras que el actual portavoz parlamentario, Xoaquín Fernández Leiceaga, presentó más de 2.300 y el diputado Juan Díaz Villoslada cerca de 2.200.

Blanco se mostró “muy orgullosa” de los resultados de este proceso de recogida de avales en el que ha participado cerca del 70 por ciento de los afiliados al partido en Galicia. También se mostró confiada en que en las primarias del 8 de octubre “vote mucha más gente y haya una participación masiva”. Para la diputada socialista su formación “está dando ejemplo” de “transparencia” durante este proceso de primarias y animó al PP a “tomar nota de este proceso de democracia interna para que lo copie, en vez de intentar bombardearlo”.

También la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, destacó la “alta participación” de los militantes en la recogida de avales para las candidaturas a las primarias del PSdeG, un proceso que calificó de “ilusionante”. “Estamos ante un proceso que ilusiona, que genera una expectativa de futuro clara”, ensalzó la regidora.

“Queremos ser el referente de la izquierda”, comentó la regidora lucense, quien no se decantó de forma pública por ninguna de las tres candidaturas. Por lo tanto, cree que el alto número de avales recogidos por los tres candidatos “pone de manifiesto” la “ilusión que se ha generado en el partido”. “Tenemos un partido vivo, tenemos un partido fuerte y un partido que quiere ser, sobre todo, esa alternativa real al PP”, concluyó.



El alcalde de Vigo se desmarca

Mientras, el alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero, afirmó, al ser preguntado sobre la entrega de avales por parte de los precandidatos a la Secretaría General del PSdeG, que ese proceso no lo sigue “en absoluto” y que no está “en eso”. Abundó en que está centrado en “llevar adelante la ciudad” olívica, que es “una cuestión importantísima”. l