El Bigotes señala en el Congreso al marido de Cospedal y al exgerente del PPdeG Ángel Piñeiro

Álvaro Pérez, “El Bigotes”, se preguntó ayer en el Congreso por qué Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, y el exgerente del PP gallego Ángel Piñeiro, “amigo del señor Rajoy”, nunca declararon por los papeles de Bárcenas cuando ellos sí aparecen en las anotaciones y “soltaban el mondongo”.

Álvaro Pérez Alonso, en prisión por el caso “Gurtel” y considerado el número tres de la trama, comenzó su declaración ante la Comisión de Justicia que investiga la financiación irregular del PP afirmando que hablaría de todo lo que le preguntaran salvo lo que está bajo investigación.



Agentes de paisano

Lo hizo escoltado por agentes de paisano, una imagen poco usual en la Cámara Baja, ya que nunca hay presencia policial en el interior de las sesiones. El Bigotes, que decidió comparecer personalmente y no por videoconferencia, se mostró varias veces indignado por la ausencia en la causa de la caja B del PP de dos nombres que aparecen como donantes “nueve, diez y hasta once veces” en la contabilidad paralela de Luis Bárcenas.

Se trata de López del Hierro, exconsejero de Metrovacesa, y de Piñeiro, “amigo del señor Rajoy”, que figuran en los papeles “como atizantes”. “Vienen aquí a soltar el mondongo y no los he visto en el banquillo”.



Pasando fresquito

“Me gustaría que vinieran mañana como vengo yo hoy. Con una diferencia: yo vengo escoltado, me han levantado a las cinco de la mañana, he estado en un calabozo pasando un poco de fresquito y me han recogido para traerme aquí”, dijo El Bigotes,

que cumple condena en la cárcel de Valdemoro.

Además, denunció que los medios de comunicación hacen “chitón” y “no dicen ni pío de ellos”. “Resulta que los que más aparecen en los papeles de Bárcenas no se les ve en ningún

sitio”, insistió para agregar

que él no está en ellos “ni por asomo” y le “ponen a parir todos los días” en la prensa.

“¿En qué comisiones de investigación están? ¿En qué banquillo están? ¿Como testigos o como algo? ¿Dónde están? ¿Y yo sí? La justicia debe ser igual para todos y yo no veo justicia igual para todos, entre otras cosas porque el cuñado del Rey está paseando alrededor del lago con sus hijos en Ginebra y yo estoy aquí”.

Durante la comisión se le preguntó por una carta que le envió a Mariano Rajoy para intentar cobrar una deuda del PP con empresas de la Gurtel y dijo que mantuvo con él una relación “cordial de trabajo” durante once meses tras las elecciones de 2004 y se la envió porque Rajoy era “el que mandaba”, pero no sabe si les ayudó.

“Sería un miserable si dijera que con Rajoy he tenido una relación para hablar de precios de actos; jamás en mi vida”, añadió.

Para El Bigotes, “cuando (los diputados) quieren darle una pedrada a Rajoy, atizan con la Gurtel”, pero “algún día se sabrá la verdad, porque no es ni de lejos lo que han pintado”. “No podemos seguir atizando al PP por algo que cometieron unos tipos hace 14 o 15 años, ya que están “sentados en el escaño tan felices”.

También se refirió a los regalos que hizo a políticos y que se juzgaron ya en alguna pieza, como la de los trajes del expresidente valenciano Francisco Camps.

“La popularidad de mi dadivosidad fue lo de los trajes, que al final el juicio quedó en lo que quedó. Un momento que esto es muy serio. Se recurrió al Tribunal Supremo y dijo que nunca he regalado trajes. Si el Supremo dice que yo no he regalado trajes, yo no le voy a llevar la contraria”.