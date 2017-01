Bescansa reprocha a Iglesias y Errejón que monopolicen el debate en Podemos

La secretaria de Ánalisis Político y Social de Podemos, Carolina Bescansa, y el secretario de Economía, Nacho Álvarez, dieron ayer un paso al frente para pedir a los dos principales dirigentes del partido, el secretario general, Pablo Iglesias, y el político, Íñigo Errejón, que dejen su “partida de ping-pong entre dos” y abran el debate al resto de la organización, para pactar entre todos “las reglas de juego” que regirán la formación tras la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre de febrero.

“El debate previo a Vistalegre II ha sido protagonizado por un debate entre dirigentes, un planteamiento binario, una suerte de partida de ping-pong en la que dos jugadores no permiten que la gente se exprese”, aseguró Bescansa.

Según la dirigente, que fue una de las fundadoras de Podemos y que, al menos hasta ahora, ha formado parte del equipo de Iglesias para la segunda Asamblea de Vistalegre, el modo en que se ha desarrollado el debate político y organizativo para transformar Podemos no ha hecho partícipe a toda la formación. “Hay que recuperar la idea de participación”, defendió.

Por su lado, el secretario general de Podemos defendió que se está garantizado la participación de “todo el mundo” en el proceso de debate previo a la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre de febrero.

“Creo que por suerte en Podemos todo el mundo se está pudiendo expresar y que todos los documentos que se han presentado aportan ideas buenas”, aseguró Iglesias. También aprovechó para hacer un llamamiento “a la unidad”, la mejor forma, a su juicio, de cerrar con éxito el debate y centrarse en solucionar los problemas de la gente.



“ombligo”

De hecho, Pablo Iglesias avisó de que de lo que están cansados los inscritos del partido es de que los dirigentes se miren “el obligo”. “Nos quieren ver siendo útiles y para eso tenemos que estar unidos, y yo me voy a esforzar por esa unidad para seguir al frente de una formación que tiene que ser útil a nuestro país. Ese es mi compromiso: no hablar de nosotros mismos sino de los problemas de la gente”, señaló el secretario general.

“Creo que la gente está un poco cansada de que hablemos solo de nosotros mismos. Todas las aportaciones son valiosas, todos los elementos para el debate construyen y aportan, pero creo que la gente está un poco cansada de vernos hablar de nosotros mismos y nos quiere ver haciendo política con la gente en las movilizaciones y haciendo política en las instituciones como hacíamos anteayer mismo en la Comisión de Defensa”, enfatizó el líder morado. n