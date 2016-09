Barberá pide la baja en el PP a petición de Génova pero se aferra a su escaño

La exalcaldesa de Valencia Rita Barberá ha solicitado su baja en el PP a petición de la dirección del partido pero mantiene su escaño en la Cámara Alta, lo que la llevará ahora a incorporarse al Grupo Mixto. De hecho, en un comunicado deja clara su “voluntad de no dimitir del Senado y de permanecer en él” porque “lo contrario podría entenderse como una asunción de culpabilidad”.

Esta decisión se anunció ayer, un día después de que se conociese que el Supremo investigará a Barberá por supuesto blanqueo de dinero del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia cuando era alcaldesa de la ciudad. “Expreso mi voluntad de no dimitir del Senado y de permanecer en él, tal como me ampara la Ley porque de lo contrario podría entenderse como una asunción de culpabilidad”, reza textualmente el comunicado que difundió Génova.

Pese a la presión creciente en las filas del PP para que se marchara, el partido no ha conseguido que voluntariamente renuncie a su acta de senadora. Desde el primer momento Barberá dejó claro que quiere seguir siendo aforada, según fuentes populares, que apuntan a que tiene en mente el antecedente del exministro socialista José Blanco, imputado y archivado después su caso. Además, confirma que dejará de tener carnet del PP. “He solicitado mi baja del PP porque así me lo ha pedido el partido y con ello, además de dar una muestra más de mi entrega a él, evito que nadie se ampare en mí para responsabilizarme de cualquier perjuicio o para esconder sus resultados políticos y electorales”, afirma en el citado comunicado.

La exregidora admite que la “muy dolorosa” decisión de abandonar el PP le permite, sin embargo, “actuar en plena libertad sin estar sometida a disciplina alguna”.

Mientras, el portavoz del PSOE en el Senado, Óscar López, ya instó a Rajoy a pedirle a Rita Barberá que deje el escaño en el Senado porque de lo contrario “parecerá que no es libre para hacerlo”. En declaraciones en la Cámara Alta, López censuró que la exalcaldesa de Valencia deje el PP pero no dimita del cargo público, “una decisión pésima” para la institución y la regeneración de la política. “Nadie va a entender que no puede estar en el PP y sí en el Senado representando a los valencianos”, dijo.