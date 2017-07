Arrecian las críticas a Carmena por no recordar a Miguel Ángel Blanco con una pancarta

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, dijo ayer que no tiene “mucho sentido” poner una pancarta del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco, de cuyo asesinato se cumplen 20 años, para no distinguir entre víctimas. La postura de la exjueza levantó las críticas de representantes de PP, Ciudadanos y el PSOE.

En declaraciones a los periodistas al ser preguntada sobre la petición de Movimiento contra la Intolerancia de hacer un homenaje a Miguel Ángel Blanco y poner una pancarta, Carmena ha abogado por hacer una declaración en el Pleno de Madrid.

“Por supuesto que estamos encantados de hacer cualquier declaración, de sumarnos a la repulsa”, dijo la alcaldesa, que sin embargo se mantiene en su postura de no poner una pancarta en la sede municipal para no crear “una situación de menosprecio entre unas víctimas y otras”.



Individualización

Según la regidora, las asociaciones de víctimas “insisten mucho en que no haya una individualización de unos nombres frente a otros”, como le trasladaron durante el debate para cambiar los nombres de las calles, reivindicación que Carmena hace “extensiva” a otras “estructuras”.

El grupo del PP en el Ayuntamiento organizará para mañana un homenaje a Miguel Ángel Blanco y pidió a Carmena que lo lidere, porque el concejal “no es un símbolo del Partido Popular sino que es un símbolo de toda España”, mientras que el homenaje de Movimiento contra la Intolerancia será el viernes.



Conmoción social

Carmena avanzó que, dependiendo de “la alternativa que sea”, se verá si se suma al homenaje anunciado por el PP, pues al equipo de Gobierno siempre “le gusta” apoyar “todo lo que tenga que ver con la consideración de todas las víctimas y desde luego hay que reconocer que este hecho no solo tuvo la importancia del dolor que significó el asesinato, sino que fue una conmoción de la sociedad”.

La regidora madrileña comentó su intención de sumarse a la declaración que realizará la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).



Una de las personas que más críticas se han mostrado con la decisión de Carmena fue la hermana de la víctima, Marimar Blanco que consideró que el gesto acompaña las palabras de Podemos y a su silencio “cómplice” con quienes apoyan a la banda terrorista.

En este sentido, la hermana de Miguel Ángel Blanco recordó también que mientras la regidora madrileña no participará en los actos de homenaje, sus socios de Gobierno de Podemos recibieron a los agresores de los guardias civiles en Alsasua.



La diputada y presidenta de la Fundación de Víctimas contra el terrorismo rechazó que homenajear a su hermano sea ponerlo por encima de otras víctimas y defendió que, por el contrario, recordarle significa rememorar a todas las víctimas y, sobre todo, “lo que supuso el espíritu de Ermua” y la movilización ciudadana contra el terrorismo que trajo consigo.



También cargó contra la decisión del consistorio madrileño la presidenta madrileña Cristina Cifuentes, que pidió al Ayuntamiento que rectifique y convoque un homenaje ya que tienen la “obligación moral de hacerlo”.

Por parte del PSOE, la portavoz municipal Purificación Causapié remitió una propuesta para que en el próximo Pleno se apruebe una declaración institucional “de apoyo y reconocimiento a todas las víctimas del terrorismo”.

Sin embargo, la presidenta del partido a nivel federal, Cristina Narbona, consideró que, aunque todas las víctimas deben ser recordadas, Blanco “merece un reconocimiento” en el aniversario de asesinato, ya que su muerte y las circunstancias en las que se produjo “su muerte y las circunstancias en que se produjo jugaron un papel muy importante en lo que ocurrió después”.



Una excusa barata

El Ayuntamiento recibió también críticas de Ciudadanos. Su portavoz municipal, Begoña Villacís, ve “desafortunado” que no se organice un recuerdo en memoria del edil y encuentra “una excusa barata” los argumentos dados por el Gobierno municipal. “Pensar que Miguel Ángel Blanco es una víctima más es no haber entendido nada”, afirmó la representante de la formación naranja.

La portavoz de Ciudadanos criticó que el Gobierno de Manuela Carmena tenga una memoria “tan a largo plazo” y le falle el corto plazo, ya que “lo de ETA está a la vuelta de la esquina”.