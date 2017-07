Abuchean a Carmena en los actos de homenaje a Miguel Ángel Blanco

Los abucheos a la alcaldesa Manuela Carmena acompañaron ayer los dos actos en Madrid por el 20 aniversario del asesinato del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco, tras la polémica al negarse el Ayuntamiento a colgar una pancarta homenajeándole para no diferenciar a las víctimas.

La última en pedirlo fue ayer la hermana del concejal asesinado por ETA, Marimar Blanco, respaldada por todos los grupos municipales salvo Ahora Madrid.

“Te pido que coloques la imagen de mi hermano, que representa la memoria de todas y cada una de las víctimas”, reivindicó la diputada del PP y presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), durante un acto del PP municipal, el primero de los dos organizados ayer en la capital.



En el Gobierno autonómico

Pese a la petición, que hizo en su momento el Movimiento contra la Intolerancia, impulsor inicial de la iniciativa, la pancarta –en la que pedían que apareciese el rostro de Miguel Ángel Blanco y el lema “Madrid no te olvida”– no se desplegó del Palacio de Cibeles, aunque sí cuelga en la sede del Gobierno autonómico.

Sin embargo, el protagonismo de la jornada fue para los continuos abucheos que han interrumpido incluso el minuto de silencio celebrado a las 12.00 horas en Cibeles y que provocaron las críticas de todos los grupos municipales y de la presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, que agradeció tanto a la regidora como a los restantes representantes de Ahora Madrid haber acudido al acto del PP.

También el portavoz municipal del PP, José Luis Martínez-Almeida cargó, desde Cibeles, contra las interrupciones: “quien abuchee se está equivocando gravemente en este momento, el respeto en democracia es esencial”.

La portavoz del PSOE-M en el Ayuntamiento, Purificación Causapié, destacó la “enorme generosidad” de Carmena acudiendo al acto del PP y su disposición a colaborar y a “manifestar también su homenaje”; “Me parece mal que se abuchee siempre”, subrayó.



La líder municipal de Ciudadanos, Begoña Villacís, fue crítica asimismo con los abucheos: Miguel Ángel Blanco, dijo, “no se merecía” que se increpara a la alcaldesa durante su recuerdo.

La alcaldesa Manuela Carmena se defendió de los abucheos en Cibeles agradeciendo su presencia a todos los asistentes, tanto a los “favorables a su persona”, que, minoritarios, le aplaudían, como a los que no lo eran.

“Es importante que sepáis que todos, todos, formáis parte de la preocupación, el interés y la solidaridad del Ayuntamiento”, prosiguió, pidiendo que se ejerza la democracia: “escuchar al que habla, aunque no siempre esté de acuerdo con nosotros”. Entre gritos de “fuera, fuera” o “mentirosa”, Carmena señaló la “monstruosidad” de que una persona quite la vida a otra “embadurnando” el asesinato en ideología.

Tras una pancarta que rezaba “En el 20 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, Madrid con todas las víctimas del terrorismo”, Carmena llamó a recordar al edil de Ermua para que “jamás vuelva a pasar que una persona que debería estar aquí no esté”.

“Queremos la pancarta”, gritaba una de las asistentes imponiendo su voz a la de los pocos simpatizantes de Carmena que exclamaban “aupa alcaldesa”; unos y otros finalizaron el acto de homenaje cruzándose acusaciones.