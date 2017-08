Los vigilantes de El Prat rechazan el acuerdo y van a la huelga indefinida

Los trabajadores de Eulen decidieron ayer en asamblea mantener la convocatoria de huelga indefinida de 24 horas desde hoy en los controles de seguridad del aeropuerto de Barcelona-El Prat, y el Gobierno ya ha iniciado los trámites para el laudo arbitral obligatorio.

En concreto, 187 trabajadores de Eulen sobre un total de cerca de 400 participaron en la votación de la propuesta de mediación de la Generalitat, que arrojó el siguiente resultado: 150 votos en contra de la propuesta –que preveía una subida de 200 euros mensuales en doce pagas–, 36 a favor y un voto nulo. El jueves votaron 176 trabajadores –once menos que ayer– en la primera asamblea, en la que además de la propuesta de mediación también se valoraron otras tres que no habían sido consensuadas.

En esa ocasión venció la propuesta de aumento de la retribución a los trabajadores en 250 euros mensuales en 15 pagas, mientras que la oferta de la Generalitat solo obtuvo dos votos.

Mediación

La consejera de Trabajo de la Generalitat, Dolors Bassa, dijo que la mediación del Gobierno catalán en el conflicto ha terminado y señaló que ahora les corresponde negociar a “las dos empresas implicadas, Eulen y Aena, y a los trabajadores.

La Delegación del Gobierno en Cataluña decretó unos servicios mínimos del 90% para la huelga, para “garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales”.

Por su parte, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, criticó la “postura muy inmovilista” del comité de huelga y el rechazo a una propuesta “razonable”, por lo que ya ha iniciado los trámites para el laudo arbitral.

“Ha habido una postura muy inmovilista por parte del comité de huelga. No han ayudado nada las expresiones que hemos oído a lo largo de este proceso, haciendo un llamamiento a sus trabajadores para que produjeran colas considerando que esto era el tema esencial. Eso no ha contribuido a facilitar un acuerdo ni a que los trabajadores entendieran que es importante dar avances y que un incremento salarial del 18% es un avance razonable además de los otros muchos puntos que se han abordado dentro del proceso de negociación”, explicó.

De la Serna dijo que la propuesta que saldrá del laudo arbitral será vinculante para todas las partes. Subrayó que el Gobierno no está dispuesto a que “la decisión de unos pocos, 150, afecte a millones de españoles y turistas que utilizan estos días el aeropuerto del Prat”. El ministro reiteró que, ante el “evidente” problema de seguridad y de orden público que se puede producir en El Prat con la huelga indefinida que comienza hoy, ya se ha puesto en marcha el dispositivo para reforzar los controles del aeropuerto con efectivos de la Guardia Civil.

Indicó que hoy por la tarde se celebrará la primera de las reuniones de la comisión de seguimiento a la que serán convocados la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, “de cara a evaluar cómo están yendo las cosas en el aeropuerto”, y en qué medida van resultando efectivos los medios puestos en marcha, por si fuera necesario aumentarlos.

“El Gobierno va a realizar el esfuerzo que sea necesario en aras a garantizar esa seguridad pública”, dijo, para después reiterar la “firmeza” del Ejecutivo. l