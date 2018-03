Torrent activa desde hoy un frente común para “salvar la democracia”

El presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, anunció ayer que hoy activará formalmente los primeros contactos con partidos, sindicatos y entidades de la sociedad civil para articular un “frente común por los derechos y libertades”, para “salvar la democracia”.

En un mensaje institucional difundido a través de TV3, Torrent subrayó que “la causa de la democracia está por encima de cualquier interés”, y añadió: “Pongamos unidad, inteligencia colectiva, aparquemos discrepancias, construyamos esperanzas”.



Después de que el sábado en la Cámara catalana, flanqueado por representantes de los grupos parlamentarios de JxCat, ERC, Catalunya en Comú-Podem y la CUP, llamara a formar un “frente” unitario de “todos los demócratas” contra la “represión” del Estado, ayer Torrent indicó que hoy pasará a la acción.



“Mañana mismo (por hoy) comenzaré a trabajar con partidos, sindicatos, entidades y organizaciones relevantes de la sociedad civil para articular una respuesta conjunta y unitaria. La hora es grave. La excepcionalidad, evidente”, afirmó Torrent, para quien la situación exige “una salida política” y “no judicial”. Según Torrent, son “los momentos más oscuros de la democracia y los derechos fundamentales en Cataluña y en el conjunto del Estado español desde 1978”, dado el actual “contexto de involución democrática sin precedentes”.



La “escalada de vulneraciones” de derechos, alertó, dio un “salto exponencial” el pasado viernes con el encarcelamiento de otros cinco dirigentes soberanistas, “provocando un golpe casi definitivo a la democracia española”, pero “la sed de venganza de los poderes del Estado es inagotable”, añadió Torrent en alusión a la detención de ayer de Carles Puigdemont en Alemania.

Con estas acciones, denunció, se está “secuestrando la voluntad del conjunto del pueblo de Cataluña expresada en las urnas”.

“Conocía los riesgos”

Por otro lado, la portavoz de Junts per Catalunya (JxCat), Elsa Artadi, afirmó que Puigdemont “conocía los riesgos” de su viaje de esta semana a Suiza y después a Finlandia, pero no quiso que “el miedo lo detuviese”.

En el inicio de la movilización convocada por la ANC en Barcelona tras la detención del expresidente catalán, Artadi justificó así que Puigdemont no regresara de inmediato a su residencia en Bélgica cuando a mediados de semana se supo que el juez del Supremo Pablo Llarena emitiría un auto de procesamiento.



En la misma movilización, el diputado del grupo de ERC en el Parlament catalán y exconseller socialista Ernest Maragall consideró ayer “urgente” una “reacción conjunta de todos los demócratas del Estado español”, a quienes alertó: “También van a por ellos”.

Mientras, en Twitter, la coordinadora general de PDeCAT, Marta Pascal, pidió ayer a las filas soberanistas “mantener la calma y la confianza”, en un momento en el que este partido estará “siempre al lado” de Puigdemont.