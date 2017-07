Los sindicatos piden la prórroga de la ayuda a parados sin prestaciones

CCOO y UGT piden al Gobierno que apruebe la prórroga del programa Prepara, cuya vigencia finaliza el 15 de agosto, puesto que a pesar del descenso de la tasa de paro ven aún “muy importante” el número de personas que habiendo perdido su empleo ya agotaron las prestaciones o no cotizaron el tiempo suficiente para acceder a la protección por desempleo.

El decreto ley de 2011 de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas introdujo el programa Prepara, un programa de cualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, basado en acciones de políticas activas de empleo y en la percepción de una ayuda económica de apoyo, y del que se han beneficiado más de 960.000 personas.



Cargas familiares

El programa va dirigido a personas desempleadas, que habiendo agotado y no teniendo derecho a prestaciones o subsidios, presenten cargas familiares o sean paradas de larga duración. Tras distintas prórrogas del programa, la norma posibilita una prórroga automática del programa por períodos de seis meses cuando la tasa de desempleo, según la Encuesta de Población Activa (EPA), sea superior al 18 por ciento.

Ante el previsible descenso de la tasa de paro por debajo del 18%, como finalmente se pudo constatar el jueves con la publicación de los datos de la EPA del segundo trimestre, CCOO y UGT plantearon en las últimas semanas en la mesa de diálogo social la necesidad de prorrogar la vigencia de esta medida, que finaliza el 15.

“Hasta que se haga una revisión en profundidad, para reforzar las ayudas y prestaciones dirigidas a los colectivos con más dificultades de reinserción, la situación aconseja no renunciar a ninguna de las figuras existentes, pese a ser claramente insuficientes”, defienden.

Los sindicatos piden que la prórroga del prórroga se haga sin que se produzcan vacíos de cobertura, en caso de que se apruebe tras la finalización de su vigencia, estableciendo la retroactividad de la norma.

Además, consideran que hay que analizar el sistema actual de protección al desempleo, con el objetivo de corregir las insuficiencias, al tiempo que se reordenan los distintos tipos de prestaciones, subsidios y rentas asistenciales existentes. l