El Santander cuenta con 145 millones para compensaciones por el Popular

El Banco Santander cuenta con 145 millones de euros para afrontar posibles compensaciones a determinados accionistas del Banco Popular tras su resolución.

Según consta en la memoria anual de la entidad cántabra, el Santander estimó en 680 millones de euros el coste “por potenciales compensaciones a los accionistas del Popular” tras su resolución, de los que 535 millones se aplicaron al bono de fidelización que el Banco Santander emitió a finales de 2017.

Precisamente, esta acción de compensación, dirigida a determinados accionistas minoristas del Popular, tenía un coste máximo de 680 millones de euros, si bien el bono logró una adhesión del 78,8 por ciento, por lo que el coste final que asumió el Santander fue de 535 millones.

Acogerse al bono de compensación implicaba renunciar a emprender acciones legales contra el banco cántabro. Así, los accionistas que cumplían las condiciones para suscribir el bono y no lo hicieron podrían presentar una reclamación contra el Santander. Los 680 millones en cuestión se incluyeron en las provisiones por valor razonable de 1.816 millones de euros con las que contaba el Popular a 7 de junio de 2017, pero el banco incide en que esta valoración razonable es “provisional”, dada la “complejidad” de tasar el Popular tras su resolución. En cualquier caso, el Santander explica que el resultado de los procedimientos judiciales en relación con la resolución es “incierto”, pues la intervención del Popular carece de precedentes judiciales tanto en España, como en los Estados miembros de la UE.

“Hay que considerar que el resultado de los procedimientos judiciales es incierto, en particular, en caso de reclamaciones de condenas dinerarias por una cuantía indeterminada, las que se fundamentan en cuestiones jurídicas sobre las que no existen precedentes judiciales, afectan a un gran número de partes o respecto de las cuales el proceso se encuentra en una fase muy preliminar”, reza el informe.

No obstante, el Santander asegura que ha estimado de “forma fiable” las obligaciones asociadas a cada procedimiento judicial derivado del curso normal de sus negocios. A 31 de diciembre de 2017, el Santander contaba con provisiones por 6.615 millones de euros, de los que 316 millones están destinados a la cobertura de contingencias de naturaleza fiscal, legal o litigios.