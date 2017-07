Rivera anuncia que los contribuyentes que ganen menos de 14.000 euros al año no pagarán el IRPF

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, anunció ayer que los contribuyentes que ganen menos de 14.000 euros al año no tendrán que pagar el IRPF, según el acuerdo alcanzado el miércoles con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a cambio de apoyar el techo de gasto.

Según Rivera, el pacto incluye que la exención del IRPF se eleve de los 12.000 euros anuales actuales a los 14.000 euros. “Quien cobre menos de eso no tendrá que tributar”, apostilló el dirigente de la formación naranja, quien dejó claro que con esta medida, a los mileuristas no les retendrán en la nómina el IRPF que ahora sí se les retenía.

Además, explicó que el siguiente tramo, de 14.000 a 17.500 euros anuales, también tendrá rebaja fiscal. Estas medidas afectarán, según explicó, a 2,8 millones de contribuyentes.

A ellos se sumarán otras 700.000 personas que se beneficiarán de una deducción de 1.200 euros anuales en la declaración de la renta por tener personas mayores y personas discapacitadas a su cargo. Con lo que en total, la rebaja fiscal favorecerá a 3,5 millones de contribuyentes y costará 2.000 millones de euros.

Rivera aseguró que estas medidas se aplicarán en 2018, pero ya anunció que trabajarán para que haya más rebajas fiscales, también en los tramos autonómicos, a partir del ejercicio siguiente.

Por otro lado, el presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, considera, tras el anuncio de Rivera que “no es el momento” de bajar el IRPF, máxime cuando “el diferencial con Europa en presión fiscal es de seis puntos”. Cruzado resaltó que no es conveniente reducir ningún impuesto, más aún cuando “se acaban de inyectar 10.000 millones de euros en presupuesto de la Seguridad Social para el pago de las pensiones”.

“No deja de ser otro parcheo más, asistimos a alguno de ellos hace dos años y es una nueva modificación puntual”, declaró Cruzado. l