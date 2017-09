El PSOE quiere que el nuevo modelo de financiación contemple la tasa de paro

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, avanzó ayer que su formación defenderá que el nuevo modelo de financiación autonómica tenga en cuenta la tasa de paro y el envejecimiento de la población de las comunidades.

Según Sánchez, el PSOE considera que estos dos criterios deben estar incorporados al modelo de reparto, junto con la población, su densidad y su dispersión en el territorio. “Es el compromiso de la dirección federal cuando comencemos a hablar con el Gobierno de España”, apostilló.

Según Sánchez, él mismo dijo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que los socialistas están dispuestos a entrar en el debate sobre la financiación autonómica, del que, a su juicio, depende la provisión de recursos esenciales para los servicios públicos. El líder del PSOE criticó a la derecha por estar ampliando las “brechas” de la desigualdad territorial.

Por su parte, el viernes, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, subrayó que el Ejecutivo no puede diseñar un nuevo modelo de financiación autonómica y local sin contar con el apoyo del PSOE debido a la composición de mayorías en el Congreso, pero precisó que el PP ya está trabajando con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

“No podemos hacer leyes tan horizontales con la representación que hoy tenemos, hay que contar con la disposición del PSOE”, indicó. Montoro dijo que, durante los últimos años, el Gobierno del PP, con la ayuda de los concejales populares, trabaja para que el país crezca, genere empleo y garantice la oferta de servicios públicos. Opina que las diputaciones provinciales y las administraciones locales son las que ayudan a ofrecer servicios públicos de calidad a todos los ciudadanos y que el PP está logrando es que estas entidades estén “saneadas”.



Despilfarro

En este punto, se preguntó qué harían otras formaciones políticas si no tuvieran la Ley de Racionalización y Sostenibilidad y, sobre los ayuntamientos “del cambio”, subrayó que lo que hacen es “gastar, despilfarrar los recursos y desequilibrar las finanzas públicas”.

El ministro de Hacienda sostuvo que el Gobierno del PP tiene que seguir trabajando porque “queda mucho recorrido para la recuperación de la crisis”. Aunque agregó que se está logrando “una distribución más equitativa de la riqueza” en el país.

Defendió que el Partido Popular es el “más municipalista de España” y que son ellos los que están tratando de impulsar la reforma de la financiación local: “No haremos financiación autonómica sin financiación local, no lo vamos ni a plantear”, avisó.