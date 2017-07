La producción industrial sube en Galicia más de un 6% en mayo, por encima de la media del Estado

El Índice General de Producción Industrial (IPI) subió en Galicia un 6,1 por ciento en mayo en relación con el mismo mes de 2016, por encima de la media del conjunto del Estado, donde se incrementó en un 4,6 por ciento, según reflejan los datos difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El incremento en el conjunto del Estado del 4,6% se traduce en una tasa 15,3 puntos superior a la del mes de abril, cuando la producción industrial se hundió un 10,7%, mostrando su mayor retroceso en cuatro años. En la comunidad gallega, si bien la tasa interanual refleja una recuperación con el incremento del 6,1%, tras las caídas de los meses previos, en la media de lo que va de año registra una caída del 2,3%.

En relación con el resto de comunidades, Galicia se sitúa como la séptima comunidad con mayor incremento en la producción industrial, en un ranking que encabeza Asturias (con una subida del 16,1 por ciento).

En total, 13 autonomías presentaron tasas interanuales positivas en mayo y solo cuatro mostraron datos negativos: La Rioja (-5,9%), Castilla y León (-2,7%), Extremadura (-1,2%) y Madrid (-0,8%).

Avances

Los mayores avances interanuales de la producción industrial los registraron, además de Asturias (+16,1 por ciento), las comunidades de Castilla-La Mancha (+7,9%), y Comunidad Valenciana y Andalucía, con un repunte, en ambos casos, del 7,3 por ciento respecto a mayo de 2016.

En España, todos los sectores elevaron su producción respecto a mayo de 2016. El mayor repunte correspondió a los bienes de consumo duradero (+16,9 por ciento), seguido de los bienes de consumo no duradero (+5,7%), los bienes intermedios (+5,3 por ciento), los bienes de equipo (+4,3%) y la energía (+0,4 por ciento).

Corrigiendo los efectos estacionales y de calendario, la producción industrial se incrementó en mayo un 3% respecto al mismo mes de 2016, superando en 2,5 puntos el avance que había experimentado en abril.

Con este crecimiento, la producción industrial, corregida de estacionalidad y calendario, acumula 43 meses consecutivos de incrementos interanuales.

En valores mensuales, la producción industrial aumentó un 1,2 por ciento en mayo, en contraste con el estancamiento registrado en abril y el retroceso del 1,2 por ciento de mayo del año 2016. Todos los sectores presentaron avances mensuales de la producción, salvo en el caso de los bienes intermedios, donde no se experimentó variación.

El mayor repunte lo registraron los bienes de consumo duradero (+4,1%), seguido de los bienes de equipo (+2,8%), los bienes de consumo no duradero (+1,1%) y la energía (+1%). l